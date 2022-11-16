中国卫健委称未调整高血压诊断标准

《中国高血压临床实践指南》推荐将中国成人高血压诊断界值下调为130/80 mmHg，引发民众热议。中国国家卫健委星期二（11月15日）晚发布消息称，目前国家未对成人高血压诊断标准进行调整。

专家表示，指南更改要以大量循证医学作为支撑。对临床医生来说，是否启动药物治疗需要看患者是否存在合并症与靶器官的损伤。

根据澎湃新闻报道，日前，由中国心血管病中心、中国医师协会等共同制定的《中国高血压临床实践指南》中，推荐高血压的诊断标准由140/90 mmHg下调至130/80 mmHg。

中国国家卫健委发布消息称，国家对于高血压等疾病诊断标准的制发有规范程序要求。由专业机构、行业学协会、个人等自行发布的指南、共识等，为专家的研究成果，不作为国家疾病诊断标准。

中国卫健委提到，关于高血压诊断标准，2005年、2010年、2017年国家卫生行政部门发布的宣传教育要点、防治指南、临床路径等均明确：成人高血压的诊断标准为非同日三次血压超过140/90mmHg。目前，国家未对成人高血压诊断标准进行调整。

此前，中国高血压诊断标准采用《中国高血压防治指南》。在2018年的修订版中，高血压被定义为：在未使用降压药物的情况下，非同日三次测量诊室血压，收缩压大于等于140mmHg 和(或)舒张压大于等于90mmHg。根据血压升高水平，又进一步将高血压分为三级。血压处于80至89mmHg/130至139mmHg时属于正常高值。

《中国高血压临床实践指南》推荐将中国成人高血压按血压水平分为一级和二级。收缩压130至139mmHg或/和舒张压80至89mmHg为一级高血压；收缩压大于等于140mmHg或/和舒张压大于等于90mmHg为二级高血压。一级高血压并带有高危因素的患者，可以启动降压药物治疗。

北京安贞医院赵冬教授介绍，《中国高血压临床实践指南》将高血压诊断标准修改为大于等于130/80 mmHg，不仅有充分的国际和国内循证医学证据支持，而且血压水平在130至139 mmHg和/或80至89 mmHg的人群多为中青年，下调诊断标准体现了防线前移、加强初始预防的理念。中国医学科学院阜外医院教授蔡军表示，针对130至139mmHg/80至89mmHg人群开展生活方式干预以及非药物治疗无效时启动降压药物治疗，是减少高血压不良后果的重要窗口期。

《中国高血压临床实践指南》出台后，也有专家持质疑或反对态度。北京高血压联盟研究所所长、世界高血压联盟前主席刘力生教授近期对行业自媒体“医学界”表示，没有高质量的证据指出，血压在130至139mmHg/80至89mmHg范围内，药物治疗会取得明显收益。

