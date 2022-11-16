【G20】中英领导人16日会晤 近五年来首次

英国政府称，英国新任首相苏纳克星期三（11月16日）将在印尼峇厘岛与中国国家主席习近平举行会晤。若双边会晤实现，苏纳克将是近五年来首位与习近平会晤的英国领导人。

综合法新社和彭博社星期三报道，英国唐宁街在一份声明中说，苏纳克将在会晤中敦促在两国之间建立“坦诚和建设性”的关系。

声明称：“北京的专制领导层有意重塑国际秩序”，还称“中国带来了长期且系统性的挑战”。

不过，苏纳克的内阁仍希望与习近平会面。苏纳克在接受天空新闻台（Sky News）采访时说，如果各国想要解决公共卫生、俄乌战争、修复全球经济、气候变迁等全球性的挑战，就必须与中国进行对话，作为解决这些挑战的努力。

如果此次双边会晤实现，将会是2018年2月以来两国领导人首次进行会晤。当时是英国时任首相特雷莎·梅与习近平会面。梅的继任者约翰逊去年3月也曾与习近平进行通话。

然而，彭博社报道称，苏纳克与习近平的双边会晤可能将激怒保守党的一些成员。英国前内阁部长史密斯（Iain Duncan Smith）担忧，苏纳克与习近平会晤将被中方认为是软弱的表现，“因为现在看起来我们正渐渐进入对中国的绥靖状态，这是一场灾难，在1930年代是这样，现在也会是这样”。

英国保守党议员塞利（Bob Seely）说，虽然英国和中国需要对话，但“我们不能将双边关系正常化”。

但下议院外交事务委员会的保守党主席科恩（Alicia Kearns）则认为，英国不能简单地切断与中国的沟通管道，英国必须努力地创造对话、挑战和合作的空间。

苏纳克星期二在印尼峇厘岛出席二十国集团（G20）领导人峰会接受记者采访时，没有排除向台湾输送武器的可能性，还强调英国随时准备支持台湾。