跨省游与风险区管理解绑 跨省游搜索量达中国国庆以来峰值

中国文化和旅游部发布有关跨省旅游经营活动不再与风险区实施联动管理的通知后，跨省游产品的搜索量达到了中国国庆假期以来的峰值。

据澎湃新闻报道，中国文化和旅游部星期二（11月15日）发布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施 科学精准做好文化和旅游行业防控工作的通知》提出，跨省旅游经营活动不再与风险区实施联动管理，跨省游客需凭48小时内核酸检测阴性证明乘坐跨省交通工具。

在线旅行服务公司携程的数据显示，《通知》发布后，携程跨省游产品搜索量达到中国国庆假期以来的峰值，自由行产品搜索量较前一日增长超两倍。

携程研究院战略研究中心副主任张致宁认为，在优化防控工作二十条措施最大程度减少管控人员，释放区域人口流动性的基础上，《通知》的发布有利于在精准防疫的背景下，进一步激活跨区域人口流动。

张致宁说，“跨省游客需凭48小时内核酸检测阴性证明乘坐跨省交通工具”，也针对全国旅客出行时的核酸检测时间进行了统一要求，避免造成的核酸检测资源浪费。

旅行服务公司春秋旅游副总经理周卫红说，文旅部15日的通知是意料之中的，也是旅游企业热切盼望的。科学精准防控措施落实后，将大大增加潜在出游人群的数量，减少游客报名出游时的种种顾虑。

周卫红认为，对于已经错过了2022年前三个季节的旅游业来说，无疑是绝对鼓舞人心的政策，可以在“冰雪旅游”的热潮中，为2022年旅游业绩添一束光亮。春秋旅游计划11月下旬在长白山做一次大规模的“滑雪嘉年华”活动，目前收客火爆。

他也说，疫情仍在多地发生，春秋旅游将积极协助和监督游客的落地检以及在行前、行中的防疫工作，提醒游客严格做好防护，做好涉及旅游的相关防疫工作。