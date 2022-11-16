在美上市中资股继续飙升

在美上市中资股周二连续第四天上涨，几周之内的命运可谓云泥之别。

据彭博社报道，纳斯达克金龙中国指数周二（15日）上涨7.8%，四天累计上涨24%。阿里巴巴上涨11%；拼多多和京东上涨至少7%；报告业绩强于预期的腾讯音乐更是飙升31%。

截至目前，金龙指数11月已经上涨33%，有望创历史最高单月涨幅。相比之下，10月是该指数有史以来最糟糕的一个月，其中10月24日一天就下跌14%，跌至逾九年最低水平。

三重利好提振了中国股票：习近平和拜登在二十国集团峰会上举行会晤，全球两大经济体之间关系回暖；中国对陷入困境的房地产行业出台支持措施；中国放松了一些防疫限制。

富兰克林邓普顿的新兴市场股票首席投资官曼拉吉色坤（Manraj Sekhon）在采访中说：“虽然一次会晤带不来太多好消息，但我认为这确实给双边关系设置了底线，”他说，北京放松防疫限制是正确方向，中国消费股具有投资价值。

中国和美国正在重启气候变化、粮食安全等领域的合作。卡普尔（Ajay Singh Kapur）牵头的美国银行策略师说，鉴于最近几周初步的政策转向迹象，美银对中国股票转向战略性看多。

其他方面，最新数据显示中国10月经济活动放缓，社会消费品零售总额自5月份以来首次下降、房地产投资继续萎缩。法国兴业银行经济学家姚炜和米歇尔·林（Michelle Lam）说，虽然数据全面低于预期，但也解释了决策者决心支持经济的原因。

他们在一份报告中写道：“经济活动恶化，但隧道尽头有曙光。”中国2023年“几乎肯定”退出动态清零。