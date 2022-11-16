【G20】王毅会见拉夫罗夫：俄重申反核战立场是负责任态度

中共中央政治局委员、国务委员兼外长王毅在印尼峇厘岛与俄罗斯外长拉夫罗夫见面时，称俄罗斯近日重申反对核战争的立场，是理性和负责任的态度。

据中国外交部星期二（11月15日）发布的新闻稿，王毅星期二在出席二十国集团（G20）峇厘岛峰会期间会见拉夫罗夫。

针对乌克兰问题，王毅说，中国注意到俄罗斯近日重申核战争打不得、不能打的既定立场，这是俄罗斯理性和负责任的态度。中国也乐见俄罗斯释放对话信号，并同意恢复执行黑海粮食运输协议。

王毅也重申，中国国家主席习近平提出的“四个应该”和“四个共同”是中国处理乌克兰问题的基本遵循。中国将继续秉持客观公正立场，为劝和促谈发挥建设性作用。

新闻稿引述拉夫罗夫称，俄罗斯对谈判对话始终持开放态度。

习近平星期一（14日）在与美国总统拜登会晤时，呼吁美国、北约和欧盟就乌克兰问题与俄罗斯进行对话。美国白宫在拜习会结束后发表声明说，拜登和习近平一致同意，永远不应发生核战争，两人也强调，反对在乌克兰使用或威胁使用核武器。

隔天习近平在与法国总统马克龙会晤时，也强调中国在乌克兰危机上的立场明确一贯，主张停火、止战、和谈。国际社会应为此创造条件，中国也将继续以自己的方式发挥建设性作用。

另外，针对中俄双边关系，王毅说，中国愿同俄罗斯统筹好高层交往和各领域交流，深化务实合作，便利人员往来。他还说，中国愿与俄罗斯以及志同道合国家一道，坚定推进世界多极化进程，坚定支持国际关系民主化，坚定捍卫以联合国为核心的国际体系。双方重申将继续加强在上海合作组织、金砖国家等多边框架内的沟通协作。

拉夫罗夫则说，愿同中国进一步巩固两国高层交往的良好势头，保持俄中全面战略协作伙伴关系的连续性，拓展双方务实合作，加强国际协作，充分释放俄中关系潜力。

双方还就亚太形势、朝鲜半岛、伊朗核等问题交换了意见。

