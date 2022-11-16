【G20】加总理特鲁多向习近平表达对“干预活动”担忧

加拿大政府的一名消息人士称，加拿大总理特鲁多星期二（11月15日）在与中国国家主席习近平会晤时，对中国在加拿大国内进行的“干预活动”提出了严重关切。

据路透社引述消息人士报道，特鲁多和习近平星期二是在印尼峇厘岛举行的二十国集团（G20）峰会期间进行会晤。一张照片显示，两位领导人在一间狭窄的房间里进行了约10分钟的面对面交谈。特鲁多向习近平提起他对中国在加拿大进行“干预活动”的担忧。

加拿大媒体11月7日引述加拿大情报官员报道称，他们怀疑中国在2019年对加拿大的选举进行了干涉。另外，加拿大最大电力生产商的一名华裔员工因被指控试图为中国窃取商业机密而在星期一被警方逮捕并起诉。

特鲁多的前外交政策顾问、渥太华大学国际事务教授帕里斯（Roland Paris）说，加拿大的情报机构通常在公开场合保持缄默，但他们一直在关心中国在加拿大进行的相关活动，因为这是一个需要加拿大政府采取额外措施来保护加拿大民主的问题。

中国驻渥太华大使馆没有立即回应并证实这次会议或讨论的要点。截至星期三（16日），中国官方也没有发布有关两人会晤的消息或新闻稿。

消息人士说，特鲁多和习近平还在会晤中讨论了俄乌战争、朝鲜半岛以及气候变迁等问题。双方还一致认同保持沟通渠道持续开放的重要性。

特鲁多和习近平上一次是于2019年6月在大阪举行的G20峰会上举行会晤。

报道称，加拿大政府准备推出一个印太战略，加拿大外交部长乔利说，该战略将在人权方面挑战中国，同时寻求在气候变化和其他共同目标方面与中国合作。

消息人士还称，乔利星期二会见了中国外长王毅。不过，中国官方没有发布相关消息或新闻稿。