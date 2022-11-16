中国新增冠病病例破两万

中国大陆星期二（11月15日）新增20059起本土冠病感染者，过去几天的病例数量整体呈上升趋势，病例主要分布在广东、北京、重庆、河南、内蒙古等地。

据中国国家卫生健康委员会通报，中国大陆15日新增1568起本土确诊病例和18491名无症状感染者。

北京15日新增197起本土确诊病例和174名无症状感染者，相比之下，14日有303起本土确诊病例和159名无症状感染者。北京朝阳区星期一（14日）关闭大量公共区域核酸检测点后，出现大排长龙的核酸检测队伍。北京市政府新闻发言人徐和建15日表示，涉疫重点地区核酸检测点位通道将只增不减，以保持检测力度。

广东15日新增564起本土确诊病例和6215名无症状感染者。广东省在当天发布关于优化调整隔离管理措施的紧急通知，要求密切接触者和入境人员管理措施调整为“5天集中隔离+3天居家隔离”，期间不得外出；高风险区外溢人员进行“7天居家隔离”；高风险岗位人员进行“5天居家健康监测”。

重庆15日新增126起本土确诊病例和2688名无症状感染者。重庆市委书记陈敏尔在当日召开的重庆市新冠肺炎疫情防控工作电视电话会议上说，要确保管控区坚决围住捞干，力争社会面尽快遏制、下降、清零。

河南15日新增200起本土确诊病例和1674名无症状感染者，其中郑州占多数病例，有200起本土确诊病例和1650名无症状感染者。

另外，内蒙古15日新增82起本土确诊病例和1194名无症状感染者；甘肃新增13起本土确诊病例和2688名无症状感染者。