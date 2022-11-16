胡润慈善榜：刘强东捐149亿人民币

胡润研究院周三（16日）发布《2022胡润慈善榜》，榜单前三位都来自互联网头部企业。

据新浪新闻报道，榜单前三位都来自互联网头部企业：京东创始人刘强东以149亿元（人民币，下同，28.91亿新元）捐赠额首次成为中国首善；美团创始人王兴以147亿元捐赠额位列第二；小米创始人雷军以145亿元捐赠额位列第三。

胡润说：“今年前三名各捐赠了150亿元左右，三位都来自互联网企业，都是刚刚退居幕后，都是对国家推进共同富裕的战略做出了快速响应。当年的拼多多黄峥、马化腾、马云，也都是做了100多亿的捐赠，现在我们看到一共有七位互联网企业家做了上百亿的捐赠。”

排名靠前的还有安踏董事局主席丁世忠及其家族，成立慈善基金会捐赠了101亿元。

教育领域捐赠人数仍然最多，且占比从去年的39%又增加到66%，两年上升了35%受河南和山西洪灾影响，救灾超过医疗成为上榜慈善家的第二大捐赠领域，人数占比达28%。房地产行业上榜慈善家依旧最多，但占比从去年的36%降至30%；投资行业升至第二，占比12%。

另外，中国17所大学过去一年收到上榜慈善家超过1亿元的捐赠，比上一年多了七所。其中武汉大学和上海交大都近14亿，河南农业大学10亿，南京大学超5亿，华南理工4亿，天津大学超3亿，南京农业大学3亿，复旦大学2亿，浙江大学1.7亿，厦门大学1.5亿，清华大学1.3亿，东南大学1.2亿，华中农业大学、福建农林大学、贵州大学、华中科技大学和南京邮电大学各1亿。

胡润说：“中国‘亿级慈善家’今年达到49人，其中四人都做了上百亿的捐赠，这都是历年来人数最多的一次。前十名中有七位主要通过捐赠股份的形式进行慈善捐赠。49位上榜慈善家中有31位主要通过第三方慈善机构进行捐赠，比如京东的刘强东、牧原的秦英林；美团的王兴、小米的雷军等则是捐向个人或公司成立的慈善基金会。希望这些慈善故事能鼓励更多企业家做更专业、更有效、可持续的慈善。”