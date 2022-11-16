中国10月各线城市商品住宅销售价格环比下降

中国今年10月份各线城市商品住宅销售价格环比下降，70个大中城市中商品住宅销售价格下降城市个数增加，显示中国房地产市场持续低迷。

中国国家统计局星期三（11月16日）公布的数据显示，从环比来看，70个大中城市中，新建商品住宅和二手住宅销售价格环比下降城市分别有58个和62个，比上月分别增加四个和一个，各线城市商品住宅销售价格环比下降。

数据显示，一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.1%，二手住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.3%；二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别下降0.3%和0.5%，降幅比上月分别扩大0.1和0.2个百分点；三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别下降0.4%和0.5%，降幅均与上月相同。

从同比来看，新建商品住宅和二手住宅销售价格同比下降城市分别有51个和64个，比上月均增加一个。一线城市商品住宅销售价格同比上涨，二、三线城市同比降幅略扩。

数据显示，一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨2.6%，涨幅比上月回落0.1个百分点，二手住宅销售价格同比上涨1.3%，涨幅比上月扩大0.1个百分点；二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别下降1.3%和3.2%，降幅比上月分别扩大0.1和0.2个百分点；三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别下降3.9%和4.7%，降幅比上月分别扩大0.1和0.2个百分点。

根据彭博社计算，70个大中城市10月份新建商品住宅均价较9月下跌0.37%，为连续第14个月下降。二手住宅市场表现更差，下跌0.47%，为2014年以来的最大跌幅。

中指研究院研究副总监陈文静在数据公布前称，10月份中国国内市场的改善弱于预期，本月到目前为止还没有看到好转的迹象。买家需要时间才能不再观望。