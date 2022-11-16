被指司法制度愈贴近大陆 港府驳美报告：政治攻击

针对美中经济与安全审议委员会早前发表报告指香港的司法制度愈加贴近大陆，香港特区政府星期三（11月16日）凌晨发表声明强烈反驳报告，指报告再次对香港特区作出恶意诋毁和政治攻击，并促请美国立即停止歪心干涉香港特区的事务。

根据《星岛日报》报道，香港政府在声明中说，报告针对特区选举制度作出不符事实的抹黑，强调政权掌握在爱国者手中是世界通行的政治原则，任何人士拥有任何背景，只要符合爱国者的要求和具体标准，都可以依法参加选举，进入特区管治架构，为香港市民服务。

声明还说，2021年12月19日及2022年5月8日香港成功举行第7届立法会选举及第6任行政长官选举，均严格按照香港特区选举法例的规定公开、公平和诚实地进行，充分彰显了新选举制度的广泛代表性、政治包容性、均衡参与性和公平竞争性。选举制度绝对符合“一国两制”原则和香港的实际情况，有利于维护香港居民的民主权利及香港的民主发展，更有利于保持香港的长期繁荣稳定。

另外，港府还批评有关报告利用不符事实的借口恶意诋毁《香港国安法》，以及在《基本法》第23条立法建议仍未公布前，便试图抹黑。港府重申香港享有独立的司法权和终审权，特区政府维护市民受法律保障的权利与自由，奉劝包括香港居民和海外人士都不会误堕法网。

美中经济与安全审议委员会由美国国会于2000年专门成立，负责评估中国构成的威胁，通常对北京持鹰派观点。

该委员会周二发表在官网的年度报告第五章节中指，香港进一步受北京控制，而变得孤立。港府安全部门按北京指示，持续控制香港自由，令香港人的生活受重大影响，导致众多香港人移民。报告还说，香港的司法制度愈加贴近大陆，而《香港国安法》案件需由指定法官审理，也削弱司法独立。