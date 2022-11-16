【G20】耶伦拟16日与易纲会面：望促成两国更多经济接触

美国财长耶伦星期三（11月16日）将在印尼峇厘岛的二十国集团（G20）峰会期间与中国央行行长易纲进行会谈。耶伦期望此次会谈能让她对中国政策计划有更多新见解，从而促成两国更多的经济接触。

据路透社报道，耶伦和美国财政官员称，他们将在会上寻求了解中国放松冠病防疫封锁措施的明确计划，因为这些封控措施遏制了中国的经济增长，也导致了全球供应链的中断。此外，他们也想了解中国政府将如何解决中国国内房地产市场面临的问题。

美国财政官员透露，耶伦将与易纲讨论美国的通胀问题和经济增长前景，但有关美国的货币政策和规划，耶伦准备将此问题留到与美联储的讨论中。

这是美国总统拜登与中国国家主席习近平星期一（14日）举行历史性的会晤后，耶伦首次与中国经济高官会面。耶伦当天也将与意大利新任经济部长焦尔杰蒂（Giancarlo Giorgetti）会面。

在美国前总统特朗普对每年价值数千亿美元的中国进口商品征收关税后，华盛顿和北京之间紧张的经贸关系始终挥之不去。

耶伦今年早些时候就公开建议，华盛顿应取消对中国征收部分非战略性商品的关税，来解决美国国内高通胀的问题，但拜登政府迟迟没有采取行动。美国贸易代表戴琪目前正在对是否继续征收关税进行为期四年的法定审查。