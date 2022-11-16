澳外交官：澳中领导人会晤不意味澳国防政策有变化

中澳领导人星期二（11月15日）在印尼峇厘岛举行了会晤，澳大利亚外交官称，这场会晤是在双边外交经过多年的冻结状态后，双边关系朝着正常化所迈出的一步，并不意味着澳洲的国防政策有任何转变。

据路透社报道，澳大利亚驻美国大使西诺迪纳（Arthur Sinodinos）星期二在华盛顿举行的国际战略研究所（IISS）活动上说，澳大利亚希望与中国建立更正常的关系，尤其是在贸易方面，但这不意味着澳洲的战略政策设置将有所改变。

西诺迪纳说，澳洲政府所做的任何决定反映了堪培拉的价值观和利益，堪培拉参加了四边安全对话和美国、英国和澳洲建立三边安全伙伴关系（AUKUS），澳洲目前这些采取的这些军事集结行动，都反映出了堪培拉的价值观和利益，尤其这将在未来几年内变得相当重要。

前澳大利亚驻中国大使拉比（Geoff Raby）星期三（16日）告诉澳大利亚广播公司（ABC），中国国家主席习近平和澳大利亚总理阿尔巴尼斯的会晤是两国解决双边复杂的贸易问题、走向关系正常化的开始，但目前还是有很多待解决的问题，这些问题对双方来说都非常困难。

中澳领导人星期二在印尼峇厘岛举行的二十国集团（G20）峰会中进行了30分钟的会晤，这是中澳自2016年以来首次举行双边会晤。在会晤中，两国领导人都承认了中澳关系中有难点、分歧需要处理。

阿尔巴尼斯在会晤后称，习近平在会晤中没有提到AUKUS联盟，尽管该联盟遭到了中国的反对。