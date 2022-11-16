网传成都多地出现“毒狗”事件　警方：正检验不明投放物

成都多地出现“毒狗”事件的消息在网络热传，引发关注。有养狗人士反映，自家宠物狗造陌生人投喂食物致死。据整理，目前在大约50个点位发现有毒物品。有网民发现“恨犬”微信群和网络论坛内有关于如何毒杀狗的讨论。成都警察已就不明投放物展开检验调查。

据红星新闻报道，市民严女士星期二（11月15日）说，她在成都均隆街滨河路东风大桥一带，发现了一位身着白衣、戴着墨镜的疑似“投毒者”，边走边从袋子中抓取黄色粉末丢弃在沿途大树的根部。

市民魏女士称，她于10月19日晚间出门遛狗，回家后发现狗身上有一种“从来没有闻过”的味道。自家的狗10月22日开始出现精神萎靡、食欲减退、流鼻涕等症状。求医后发现，血液检查，肝、肾、胰腺指标均超标。医生告诉她，这是肝受损引发的肾衰竭和胰腺受损，很可能是中毒。

有网友报料称，“夹带刀片的火腿肠”、“泡过药水的狗粮”、“夹带药物异烟肼的肉类”等可疑物，被发现分布在公园绿化带、行道树根部，甚至某些小区的草坪里。有狗主人反映，自家宠物狗吃了这些食物后全身抽搐最后死亡。

网传信息显示，根据统计，“毒狗”事发点涉及成都多个区，包括居民小区、公园绿化带，还有学校和体育馆等。

据了解，一些爱狗人士将各大宠物群里人们反映的线索收集了起来，对目前疑似投毒的点位进行了整理，准备将其交予警方。

成都市民丹丹向记者介绍称，“截至11月14日，大约50个点位看到有毒物了，而且现在还在不断增加。”

近期，成都12345热线也接到多起相关“毒狗”事件的投诉。有投诉者指，“毗河音乐公园，差不多从本月2日起至今，有人进行大范围投毒。期间这附近被毒的家养宠物已达30余只，全部死亡。”

曾有动物保护协会人士卧底本地一名为“揭露爱狗人士的真面目”的微信群发现，300多人的大群内长期讨论如何毒杀宠物狗。

其中一位“卧底”表示，这是一个全国性的组织，成员来自各个地方。据他观察，“大多都是在教唆别人”。他表示不清楚群中的人是否和本次网传成都宠物投毒事件有关。

记者在网上发现，“恨狗”贴吧网络论坛里有网民发布有关毒害狗的言论，“扑热息痛对狗有没有毒，我已经买好了。”“效果不好，给狗吃八粒没走。准备试木糖醇”。

除此之外，这些微信群还有贴吧中常常出现“异烟肼”的字眼。异烟肼是一种抗结核处方药，严重的不良反应有过敏、肝脏损伤、胃肠道反应和神经系统的影响等，用量大时可能出现中毒反应。

网络电商平台上有不少店铺仍在销售“异烟肼”，并且使用“驱狗神器”，“来一只跑一只”的商品介绍语，月销量接近100单。

针对近期市民的集中反映，成都多地警方展开调查。

目前新都区警察已经将这些不明投放物搜集起来，检验工作正在进行中，“目前已经检验了一部分，剩下的还在继续。”

警方称，相关调查工作也在同时进行，至今暂未接到投毒导致人员伤亡的报案；将加大相关区域巡查力度，发现类似情况将及时处理。