台美签署长程预警雷达后续五年维持案

台湾国防部公告称，台美双方已在本月签署长程预警雷达系统的第三阶段后续维持案，由美国提供为期五年两个月的后勤与支援服务，金额高达157.6亿元（新台币，下同，约6.9亿新元）。

据《自由时报》报道，台湾国防部星期三（11月16日）发布决标公告称，空军司令部委请台湾驻美军事代表团与美国在台协会签署了长程预警雷达系统的“第三阶段后续维持案”，合约已在11月2日生效，履约至2027年12月31日止，共五年两个月，总金额达到157亿6219万元，平均每年为30亿3119万元。

台湾军方人士说，军方设在北部高山地区的长程预警雷达系统是台美联合导弹预警的敏感合作案，机密等级极高，台湾每年都必须支付极高的费用给美国，以维持这套系统的顺利运作，美国也长期派出技术人员驻台。

军方人士还说，今年中国大陆对台军事演训期间，曾发射多枚导弹落入台湾东部海域，而相关导弹动态都在长程警雷达的严密监控与掌握当中。

军方人士提到，长程预警雷达系统于2013年2月举行成军典礼时，台美就已签署2012年5月至2017年5月的第一阶段后勤与支援服务，费用为110亿7413万元，而第二阶段的后勤与支援服务自2018年1月起至2022年6月底止，费用为110亿4714万元。

不过，针对第三阶段费用相比第一阶段与第二阶段增长，是否代表长程预警雷达系统将进行性能提升或特殊的软件修改，军方人士则未做评论。

资料显示，三面体的长程预警雷达系统采取固定阵地方式部署，设置经费达409亿元，在2013年2月举行成军典礼，曾是亚洲第一座长程预警雷达。其最大侦搜距离可达5000公里，有效侦搜距离为3000公里，侦搜范围北自东北亚，西至中国大陆内陆省份，南至中南半岛及南中国海。