国台办：若台扫除障碍 大陆乐见两岸航线扩大

中国大陆国台办周三（11月16日）说，只要台湾民进党把障碍撤除，大陆乐见两岸航线扩大恢复。

据央视新闻报道，在大陆国台办举行的例行新闻发布会上，有记者问，目前两岸来往只有四个航点，航班数量也比较少。随着台湾方面放开，来往两岸的民众会越来越多，大陆方面是否还是会考虑逐步恢复航点，增加航班？

对此，中国大陆国台办发言人马晓光说，众所周知，2020年2月至今，在未与大陆方面做任何沟通的情况下，民进党当局不仅中断了“小三通”，也单方面暂停两岸除往返北京、上海、厦门、成都四地以外的两岸其他客运航班。

马晓光说，这一年多来，民进党反反复复说要逐步恢复两岸人员交往，说要干这个、干那个，始终是“只闻楼梯响，不见人下来”。中国大陆一贯鼓励两岸人员往来，在各自做好疫情防控的情况下，两岸人员往来没有任何问题。只要民进党当局把障碍撤除，中国大陆乐见两岸航点、航线能够逐渐地扩大和恢复。

另外，对于大陆出台优化防疫二十条措施后涉及台湾民众的防控措施会有哪些调整，马晓光介绍说，自11月18日0时起，搭乘两岸客运航线航班人员由登机前持48小时内两次核酸检测阴性证明，优化调整为登机前持48小时内1次核酸检测阴性证明，检测报告须注明核酸检测CT值≥35。

同时，继续执行现行规定，不得搭载从其他国家或地区经台湾中转旅客进入大陆。有关台湾入境人员的隔离医学观察要求，根据航点属地最新疫情防控措施同步调整。