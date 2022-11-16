美媒：佩洛西访台后 美中官员开启秘密会谈促成习拜会

美国总统拜登和中国国家主席习近平星期一（11月14日）举行了历史性的面对面会晤。美国官员透露，在今年8月美国众议院议长佩洛西到访台湾的数周后，中美官员就开始频繁地进行秘密会谈来促成此次的习拜会。

据美国《华尔街日报》报道，美国官员称，佩洛西访台后，美中官员从今年9月起就一直在通过频繁的视讯和通话沟通，为此次两国元首的面对面会晤奠定基础。美国和中国官员透露，这些交流一直持续到会晤当天。在习拜会之前，两国高官还在印尼峇厘岛的酒店内进行会谈，一直到14日凌晨3时。

中美官员都认同，当中美关系持续恶化，北京和华盛顿必须解决如何共存的问题，避免或至少推迟冲突的发生。因此，美国官员一直希望能恢复2012年拜登担任美国副总统、习近平担任中国国家副主席时，两人首次进行的那种广泛、面对面的会谈。

中美官员透露，事实上，在两国元首今年7月举行视讯会谈后，就指示他们的团队探讨面对面会谈的可能性。然而佩洛西在今年8月访台后，北京在台湾周边发起大规模的军事演训行动，同时切断了两国政府之间的沟通渠道，导致美国官员在与中国官员接触时经常被“已读不回”

美国官员说，中国政府过去曾将限制沟通当作一种外交策略，但佩洛西访台后，美中关系恶化带来的影响是广泛的。北京还关闭了中美在气候变化、经济和公共卫生等领域的双边接触。

不过，这种僵局在9月逐渐好转。拜登的特别助理兼国家安全委员会中国事务高级主任罗森伯格（Laura Rosenberger）与中国外交副部长谢锋今年9月在纽约的联合国大会见面后，同意恢复一个秘密沟通渠道，让两国官员进行谈判最终促成习拜会的举行。

一名美国官员透露，作为双边元首会晤准备工作的一部分，拜登团队回顾了美中元首过去的交谈，尝试从两人说的每一句话找到重要内容的线索，其中就包括习近平的想法。而拜登团队也认为，习近平团队在会晤开始前仔细研究了西方对中国一党制的批评，来让习近平能逐点反驳这些说法。

知情人士称，习近平在会晤前花了数小时审查关于台湾问题的谈话要点，并对此进行了修改，让他更好地表达出自己对台湾问题的想法。习近平还花了大量时间讨论关于中国大陆和台湾的历史叙事，以便能向拜登传达：“虽然北京希望将台湾与中国大陆统一，但希望不必通过武力来实现。”

中美官员透露，原定会议只持续两个小时，但最后用时3小时。两人的会谈内容包括双方在台湾问题上的分歧、俄罗斯在乌克兰的战争以及如何确保中美两国的竞争不会爆发公开冲突等棘手问题。

据中国官员称，习近平在会晤中为中国共产党的统治提供了坚定的辩护，当他谈到台湾问题时特别激动，还详细介绍了台湾的历史。一名美国官员称，尽管习近平没有明说，但拜登和他的官员都普遍认为，北京没有攻打台湾的迫切计划，因为在拜登团队看来，北京领导人似乎在寻求稳定和可预测性。

拜登在会后的记者会就说：“我与习主席多次见面，我们在各方对彼此都很坦率和明确。我不认为中国（大陆）有任何迫切的企图要入侵台湾。”