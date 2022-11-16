深大校长：望能再培养出10位马化腾量级的杰出校友

深圳大学校长、中国科学院院士毛军发星期二（11月15日）说，希望到本世纪中叶，学校再能够培养出10位马化腾量级的杰出校友。在社会服务上，为深圳打造中国“硅谷”发挥当年类似斯坦福大学的作用。

根据深圳卫视报道，毛军发当天上午在2022西丽湖论坛上发表主旨演讲时说，未来，要以全球视野，大国格局，扎根本土，构建服务中国式现代化的世界一流大学。深圳大学将继续扎根“双区”，奉献“双区”，加快创建与“双区”地位相匹配的世界一流大学，以“深大贡献”积极参与中国式现代化进程。

毛军发在演讲中还提到，在人才培养上，希望到本世纪中叶，再能够培养出10位马化腾量级的杰出校友。从科研来讲，希望能够产生3项诺奖级别的成果。在社会服务上，为深圳打造中国“硅谷”发挥当年类似斯坦福大学的作用。

中国互联网巨头腾讯创始人马化腾1989年起就读深圳大学计算机专业，据深圳大学官网“杰出校友”栏目资料，腾讯五人创业团队有四人毕业于深圳大学，他们是董事会主席、首席执行官马化腾，腾讯学院荣誉院长张志东（89级计算机），首席信息官许晨晔（89级计算机），腾讯公益慈善基金会发起人兼荣誉理事长陈一丹（89级应用化学）。他们4人均位列深圳大学“杰出校友”栏目之中。

