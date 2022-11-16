两名中国候选人首次当选联合国上诉法庭和争议法庭法官

中国最高人民法院法官高晓力、孙祥壮分别当选联合国上诉法庭、联合国争议法庭法官。这是联合国上诉法庭和争议法庭设立以来，中国候选人首次当选。

综合新华社和每日财经报道，第77届联合国大会星期二（11月15日）举行联合国上诉法庭和争议法庭法官选举。

经联合国内部司法理事会推荐，来自中国最高人民法院的法官高晓力、孙祥壮分别当选联合国上诉法庭、联合国争议法庭法官。

据介绍，高晓力的任期为2022年11月15日至2026年6月30日，孙祥壮的任期为2023年7月1日至2030年6月30日。

据中国最高人民法院公开信息，今年49岁的高晓力拥有研究生学历，法学博士。她于1999年9月至2000年7月在加拿大蒙特利尔大学学习。1994年7月以来，先后在最高人民法院经济审判庭、民四庭、第一巡回法庭工作，2011年6月任审判员，2015年1月任第一巡回法庭主审法官，2017年6月任二级高级法官，2017年9月任民四庭副庭长。2020年4月任国际合作局局长。2021年2月任第六巡回法庭副庭长，兼任第二国际商事法庭负责人。

中国最高人民法院公开信息显示，今年51岁的孙祥壮拥有研究生学历，法学博士。他于2001年9月至2002年9月在英国华威大学学习，2014年8月至12月在美国杜克大学学习。1993年7月以来，先后在江苏省高级人民法院、最高人民法院审判监督庭、第一巡回法庭工作，2011年6月任审判员，2015年1月任第一巡回法庭主审法官，2017年12月任二级高级法官，2018年被评为全国审判业务专家。

据联合国网站，联合国上诉法庭与争议法庭由大会于2009年设立，是联合国新的内部司法系统的一部分。

联合国上诉法庭共有七名法官，均在纽约联合国总部办公。争议法庭共有九名法官，分别在纽约、日内瓦和内罗毕办公。这两个法庭是联合国内部司法系统的重要机构，为维护联合国工作人员合法权益、促进联合国系统在法治基础上有效运转发挥重要作用。

争议法庭被视为联合国内部司法系统的“一审法庭”，因为在联合国内部司法系统中，它是工作人员和退职工作人员可提交申请的两个法庭中的第一个法庭。联合国上诉法庭被视为“二审”法庭。