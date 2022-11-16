中国发改委：促进四季度经济恢复还需艰苦努力

中国10月经济增长放缓，中国国家发展和改革委员会称，展望全年，经济增速有望进一步加快，但国际环境仍然错综复杂、中国疫情防控形势依然严峻，故促进四季度经济持续恢复还需付出艰苦努力。

综合中国新闻网和中国证券网报道，国家发改委新闻发言人孟玮星期三（11月16日）在新闻发布会上答记者问时，做出以上表述。

孟玮说，中国国家统计局星期二（15日）发布的10月份经济数据显示，中国经济经受住了国内外多重超预期因素的影响，持续保持恢复态势，经济大省等重点地区经济也正在加快回稳发展。

她提到，随着稳经济一揽子政策和接续措施加快落地见效，以及政策性开发性金融工具、设备更新改造专项再贷款和财政贴息、扩大制造业中长期贷款投放等一系列举措将在四季度集中显效，工业增长动力、投资信心将继续增强。

孟玮还说，中国国务院联防联控机制发布的优化疫情防控20条措施，高效统筹了疫情防控和经济社会发展，有利于进一步畅通经济循环、促进市场需求恢复。

她指出，展望全年，经济增速有望进一步加快，回稳向好基础将不断得到巩固。她还说，注意到当前国际环境仍然错综复杂，中国疫情防控形势依然严峻，特别是最近一段时间，中国国内新发疫情不断出现，促进四季度经济持续恢复还需付出艰苦努力。

孟玮说，下一步，国家发展改革委将深入贯彻落实中共二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，继续做好“六稳”“六保”工作，把稳增长放在更加重要的位置。

她还说，国家发改委将持续推进稳经济一揽子政策和接续政策落地见效，充分发挥推进有效投资重要项目协调机制作用，进一步加快政策性开发性金融工具资金投放使用和基础设施项目建设，积极扩大有效投资。

她透露，7399亿元（人民币，下同，约1430亿新元）金融工具资金目前已全部投放完毕，支持的项目大部分已开工建设，正在加快形成实物工作量，金融工具对稳投资发挥了积极作用。

她还提到，今年1月至10月，国家发改委共审批核准固定资产投资项目97个，总投资14233亿元，其中审批72个，核准25个，主要集中在能源、交通、水利等行业。其中10月份审批核准固定资产投资项目8个，总投资90亿元，主要在高技术和水利等领域。

孟玮还说，国家发改委将促进重点领域消费加快恢复发展，持续推进实施退税减税降费，加大对中小微企业和个体工商户的支持力度，同时，强化粮食、能源和产业链供应链安全保障，落细落实稳就业政策，扎实做好重要民生商品保供稳价，抓住时间窗口推动经济进一步回稳向上。

中国国家统计局15日发布的数据显示，10月工业增加值同比增长5%，低于9月的6.3%增幅；社会消费品零售总额同比下降0.5%，是自5月以来首次出现收缩。

