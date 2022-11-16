美议员看拜习会：没有会谈能解决美中深层问题

美国国会共和党领袖认为，拜习会不会为美中关系带来转折，没有会谈能解决美中之间深层的问题。众议院民主党领袖也认为，只要北京的行为没有改变，美中之间的往来将持续“以战略竞争为原则”。

据美国之音报道，美国总统拜登星期一（11月14日）在印尼巴厘岛20国集团峰会前夕与中国国家主席习近平举行了长达三个多小时的会谈。拜登在会后记者会上说，美中之间没有必要进行冷战。

各界普遍评价此次峰会有助于缓和美中处于冰点的紧张关系，但美国参议院情报委员会主席鲁比奥（Marco Rubio）认为：“没有任何会议能解决美中之间深层的问题，这将持续是未来几个世纪的挑战。”

美国众议院外交事务委员会主席米克斯（Gregory Meeks）和委员会亚太事务小组主席贝拉（Ami Bera）星期二在一份联合书面声明中强调，美中之间的往来将持续“以战略竞争为原则”。

他们写道，只要北京持续忽略国际规则和规范，中美之间的往来将持续以战略竞争为原则。

他们提到，坦率的对话和持续的外交将确保这场竞争是健康、有建设性的，且不会让竞争演变为冲突。议员们呼吁中国应该要与美国合作，恢复和加强双边危机沟通和管理机制。

声明写道：“我们希望这些高层级交涉持续下去，并期待与拜登政府合作，确保美国维持防护稳定美中关系，同时持续让中国为其违反规范的行为承担责任。”