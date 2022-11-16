【G20】习近平吁营造开放非歧视经济发展环境

中国国家主席习近平星期三（11月16日）在二十国集团（G20）领导人峰会上，呼吁各成员国营造开放、包容非歧视的经济发展环境，反对搞“小院高墙”、限制或阻碍合作。

据央视新闻报道，习近平星期三在印尼峇厘岛出席G20领导人第17次峰会并发表讲话。习近平说，当前数字经济规模扩大，全球数字化转型加速，成为影响世界经济格局的重要因素。中国主办二十国集团杭州峰会期间，首次把数字经济纳入G20议程，提出创新发展方式、挖掘增长动能。

习近平说，近年来G20在适应数字化转型、发展数字经济方面凝聚了更多共识，推进了更多合作。希望各方激发数字合作活力，让数字经济发展成果造福各国人民。

习近平呼吁各成员国应坚持多边主义，加强国际合作，营造开放、包容、公平、公正、非歧视的数字经济发展环境，在数字产业化、产业数字化方面推进国际合作。他称，搞所谓“小院高墙”、限制或阻碍科技合作，损人不利己，不符合国际社会共同利益。

习近平说，各国应该携手推动数字时代互联互通，采取有效措施提升全民数字技能和素养，尤其要帮助发展中国家和弱势群体融入数字化浪潮，努力消除数字鸿沟。他提到，中国已发起建设数字丝绸之路倡议，并将数字经济作为全球发展倡议的重点合作领域，期待就此同各方开展合作。

习近平还说，中国提出了《二十国集团数字创新合作行动计划》，旨在推动数字技术创新应用，实现创新成果普惠共享，坚持创新驱动，助力疫后复苏。

习近平表示，中国愿继续同G20成员合作，携手构建普惠平衡、协调包容、合作共赢、共同繁荣的全球数字经济格局。

报道称，习近平和夫人彭丽媛星期二晚出席印度尼西亚总统佐科和夫人伊莉亚娜，在峇厘岛神鹰广场举行的G20峰会欢迎晚宴。