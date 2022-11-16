贵州遵义召开商品房团购动员会 当地官员吁开发商杜绝“躺平”思维

贵州省遵义市住房和城乡建设局11月15日召开遵义市商品房团购活动动员会，遵义市住房和城乡建设局党组书记、局长陈清松在会说，开发企业必须杜绝“躺平”思维。当前房地产市场处于低迷期，但房地产市场具有周期性，低迷期也将是复苏期的开始，开发企业要敢于把好房源拿出来，进一步推动、促进该市房地产平稳健康发展。

据贵州省遵义市房地产业协会微信公众号消息，共有18家开发企业参加了上述动员会。陈清松作动员讲话时分析指出遵义房地产市场当前所面临的去库存等问题，但仍存在市民对住房的刚性需求和对改善型、提升型住宅的需求，强调市委、市政府高度重视房地产业的健康发展和这次团购活动，并将出台公积金贷款、发放消费券等一系列支持政策。

他说，这次市房地产协会和相关单位主办的商品房团购活动模式，既是市场化行为，团购折扣多，行政方面又做出了引导和政策支撑，房地产开发企业应当坚定信心推进团购房活动，主动自愿参与这一活动。

陈清松还指出，开发企业必须杜绝“躺平”思维。当前房地产市场处于低迷期，但房地产市场具有周期性，低迷期也将是复苏期的开始，在这个时候，更要提振信心，抓住当前央行、银保监会支持房地产市场平稳健康发展工作的十六条硬核措施等机遇，开发企业要敢于把好房源拿出来，让参与团购的市民买到满意的住房，让市民得到实惠，进一步推动、促进该市房地产平稳健康发展。

根据遵义市房地产业协会发布的信息，从11月下旬至2023年底，凡5个及5个以上有购房需求的市民一起购房，均属团购。活动期间按团购价购房，享受市场价折扣5%至20%优惠价格。住房公积金省内异地个人住房贷款，在外地正常缴存公积金，本人或其配偶具有遵义户籍的，可申请公积金贷款。

购买第二套自住房可申请公积金贷款，最低首付款只有20%。符合贴息条件的商贷职工，遵义市住房公积金管理中心将给予利息补贴。为确保参加商品房团购活动房源的品质，进入团购房源的楼盘由开发企业自主报名，经遵义市住建局与市房地产业协会审查合格，参与团购活动的楼盘不存在违法违规行为，且相关手续齐全，并取得商品房预售许可，现工程建设正常推进并能按期交房。同时，参加团购的开发企业还承诺，团购买受人，统一享受各个楼盘的团购价格，其优惠价格低于非团购客户，且低于平时促销活动的折扣价。

今年10月10日，贵州省第一个从省级层面出台团购买房政策——《贵州省推动复工复产复市促进经济恢复提振行动方案》。其中，在促进房地产市场健康发展方面，严格落实“一楼一策”处置方案，全力争取国家房地产专项借款支持，推进已售、逾期、难交付的住宅项目加快建设交付。同时实施更大力度的住房公积金阶段性支持政策，加强已出台政策的优化落实，有力引导购房消费。鼓励机关、企事业单位职工开展商品房团购，团购优惠价格不计入商品房备案价格跌幅比例范围。

