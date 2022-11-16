达利欧对中美摩擦加剧后果发出警告

亿万富翁投资人达利欧称，光是中美“濒临军事战争”的这种看法就会对世界产生不利影响，并使活动陷入瘫痪。

据彭博社报道，桥水基金创始人达利欧周三（16日）在领英发表文章称：“战争的可能性让中国大陆领导层更看重自强自立，而非成本效益，美国也是如此，这种现象不利于实际增长。”他提到，中美两国在贸易、科技、地缘政治影响力和经济方面已经处于“战争”状态。

达利欧称，他听说“如果共和党控制众议院，有可能会通过支持台湾独立的法案”，“很有可能”会导致与中国大陆发生某种军事冲突。

他写道：“这种可能性无论是否实现，都会产生破坏性后果，2024年美国和台湾大选、日本重新武装、以及届时全球经济状况可能恶化，会让2024至25年变得格外危险。”

达利欧写道，中美摩擦是给中国大陆新领导班子会带来“惊涛骇浪”的八大挑战之一。中国大陆领导班子可能会思想更加统一，力量更加强大，可能会更支持国有经济而非自由市场。

达利欧表示，还有一个重大挑战是中国的房地产和债务问题已经通过金融系统“渗透到经济的骨骼中”，并补充说，如果处理得当，需要两到三年的时间才能清理干净。

达利欧补充道，中国老年人的疫苗接种率不够高、医疗资源不足，疫情也不是个好解决的问题，而政府提倡共同富裕的行动在对市场产生直接和间接的负面影响。