日首相岸田：期待日中领导人会晤有助稳定双边关系

发布 / 2022年11月16日 5:04 PM

更新 / 2022年11月16日 5:30 PM

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中日领导人拟定于星期四（11月17日）在泰国曼谷举行会晤。日本首相岸田文雄说，他期望此次会晤有助于建设稳定的日中关系。

据路透社报道，岸田文雄星期三（16日）在印尼峇厘岛举行的二十国集团（G20）峰会期间告诉记者，日本与中国之间有着许多共同的机会，但也有挑战和担忧。

岸田称，他希望自己与中国国家主席习近平的会晤有助两国构筑建设性且稳定的日中关系。但他也强调：“我想说我该说的话，并要求中国采取负责任的行动。另一方面，两国也需要在力所能及的领域进行合作。”

被问及是否会在会晤中谈到台湾问题时，岸田拒绝回应。

中日领导人定于11月17日在泰国曼谷召开的亚太经合组织第29次领导人非正式会议期间进行会晤，双方届时将就中日关系和共同关心的国际地区问题交换意见。

据日本共同社报道，岸田文雄13日在柬埔寨说，他预计此次会谈将谈到许多课题和悬而未决的事项，自己也将敦促中方负责任地采取行动。

报道称，岸田计划在会晤中对中国海警局船只多次驶入钓鱼岛（日本称尖阁诸岛）周边海域表达关切。知情人士称，届时两国领导人还将就中国严格的冠病封控措施进行磋商，因为在华日本企业已多次要求中国官方放宽部分封控措施。

中日领导人上一次举行面对面会晤是在2019年12月，当时习近平在北京与日本已故前首相安倍晋三举行会谈。

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