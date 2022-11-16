韩总统室：韩对华外交空间充足 非对美一边倒

韩国总统办公室一名高官称，不敢苟同现任韩国政府外交路线对美一边倒的说法，韩国仍有足够的对华外交空间。

据韩联社星期三（11月16日）报道，这名高官称，韩中能讨论的双边事宜，包括气候变化、供应链等国际问题的场合不在少数，两国在全球范围内有着不少共同贡献力量的机会。韩国政府也将积极寻求和发掘与中国合力追求“共同善”的机会。

这名官员称，韩国一直秉持以韩美同盟为轴心、拓展与其他国家合作的广度和深度的外交路线，所以很难说现任政府成立后外交基调突然对美一边倒。

该官员就韩美日领导人日前在金边对经济安全对话机制达成协议一事称，对韩美日全面合作心怀不满的国家可能采取经济反制措施，韩美日三国进行经济安全对话正是针对这种情况采取的象征性或实质性举措，希望有关各方不要将此解读为韩美日“瞄准”或“针对”中国。

报道称，韩国总统尹锡悦在日前的东南亚巡访中公布韩版印太战略。有观点认为，韩国向美日靠拢，而过度压缩对华外交空间。

另外，尹锡悦星期二（15日）在印尼峇厘岛的二十国集团（G20）领导人峰会上与中国国家主席习近平进行会晤。韩国国家安保室室长金圣翰就会谈成果称，两位领导人在会上重申在韩中建交30周年之际本着互尊互惠原则推动双边关系发展的立场。

金圣翰介绍，尹锡悦在会上强调，朝鲜前所未有的核威胁对包括中国在内的区域国家都不利，并呼吁中国作为有担当的联合国安理会常任理事国发挥积极作用。

对于习近平的访韩事宜，金圣翰说，冠病疫情是个重要变数，预计习近平的访韩事宜将取决于疫情走势。