腾讯将派息式减持9.58亿股美团股份 占总持股90%

中国科技巨头腾讯控股星期三（11月16日）宣布，以分派形式减持约9亿5800万股美团股份，占其持有的美团B类普通股的约90.9%。

据中国证券网报道，腾讯11月16日公告，董事会决议将按合资格股东持有每10股股份获发1股美团B类普通股的基准，以实物分派的方式宣派由公司透过Huai River及TML间接持有的约9亿5800万股美团B类普通股作为特别中期股息。同时，腾讯总裁刘炽平宣布卸任美团董事。

以11月15日收市价每股166.4港元（约29新元）测算，待分派的美团股份的总市值约为1594亿港元，分发预计于明年3月完成。

此前，腾讯拥有美团约17%的股份，本次派息后，腾讯还将继续持有美团不到2%股权。

腾讯称，在分派美团股份及集团董事会代表辞任后，美团将不再作为腾讯的联营公司列账。腾讯对美团的投资将被指定为以公允价值计量且其变动计入其他全面收益的金融资产，相应产生的收益将于今年第四季确认。

路透社援引腾讯控股星期三发布的财报报道，截至9月31日的第三季度，腾讯的收入下降了2%，至1400亿元（人民币，下同，约270亿新元），而去年同期为1423亿元。

报道称，做为腾讯关键收入来源之一的视频游戏本季度需求仍然疲软，其中国内游戏收入缩水7%至312亿元，网络广告销售也下降了5%以上至215亿元。

据路透社统计，截至上一季度，腾讯自2004年上市以来，几乎每个三个月的报告期都有两位数的增长，但由于中国在2020年底开始对科技行业进行打压，其扩张已经停止。

另一方面，这家总部位于深圳的科技巨头正在进行裁员并关闭一些不赚钱的业务，以期恢复增长。

路透社星期二（15日）报道，该公司新一轮裁员目标主要是视频流媒体、游戏和云计算部门，但裁员的规模尚不能确定。

根据腾讯第三季度的财报，截至9月底，腾讯员工人数减少了1875人，至10万8836人。此前，第二季度的人数已经减少了5498人，比第一季度减少近5%。

腾讯的财报公布于当日股票收盘之后。截至收盘，腾讯股价当日上涨2.22%，报每股294.4港元，美团股价当日则下跌2.46%，报每股162.3港元。

