习近平会见长古特雷斯：要将发展置于国际议程中心位置

中国国家主席习近平会见联合国秘书长古特雷斯时说，当前全球发展进程面临前所未有的挑战，要将发展置于国际议程中心位置，并呼吁各国应该说到做到。

据中国官媒《人民日报》报道，当地时间星期三（11月16日）下午，习近平在出席峇厘岛二十国集团（G20）峰会期间，会见联合国秘书长古特雷斯。

习近平说，当前国际形势发生重大变化，必须以人类前途命运为重，同舟共济，共克时艰。他指出，特别是大国应该以身作则，发挥带头作用，多为世界注入信心和力量。

习近平说，中国是以联合国为核心的国际体系的坚定支持者。要实现世界和平，《联合国宪章》宗旨和原则必须遵守，各国合理安全关切必须重视。

他指出，当前全球发展进程面临前所未有的挑战，发展中国家特别是脆弱国家受到严重冲击。各国要将发展置于国际议程中心位置，培育全球发展新动能，构建全球发展伙伴关系，推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展，让发展成果更多更公平惠及每一个国家、每一个人。

习近平还说，在这方面，各国应该说到做到，多晒成绩单，而不是喊口号。中国愿同联合国加强合作，共同推进全球发展倡议、全球安全倡议取得实实在在的成果。他说，中国将以中国式现代化推动人类整体进步，以中国新发展为世界带来新机遇，为动荡的世界提供更多稳定性和确定性。中国也将继续坚持真正的多边主义，坚定支持联合国的工作。

报道引述古特雷斯称，发展中国家正在经历粮食、能源、气候变化等一场又一场危机，全球发展不平等、不平衡现象十分严重。联合国高度赞赏中国坚持多边主义。

据报道，古特雷斯说，中国提出的全球发展倡议同联合国2030年可持续发展议程相契合，在帮助发展中国家共同发展方面，中国所作努力无可比拟。联合国愿同中国继续密切合作，期待中国为维护世界和平与发展发挥更重要作用。他还说，联合国坚定支持“一个中国”原则，“一个中国”原则是不可触碰的红线，必须得到尊重。

