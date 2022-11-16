【G20视频】习近平提醒特鲁多泄露谈话内容不合适

在印尼峇厘岛举行的二十国集团（G20）峰会期间，中国国家主席习近平罕见地与加拿大总理特鲁多私下交流，提醒对方将两人此前对话的内容泄露给媒体一事“不合适”。

据彭博社星期三（11月16日）报道，习近平通过一名翻译告诉特鲁多，两人讨论的一切都被泄露给了报纸，并说这样“不合适啊”。

根据网上流传的视频，习近平还对特鲁多说：“而且我们也不是那样进行（对话）的，对吗？如果有诚心，咱们就用互相尊重的态度来进行谈话，否则这个结果就不好说了。”

特鲁多回应说："在加拿大，我们相信自由、公开和坦诚的对话，这也是我们将继续进行的。我们将继续寻求建设性的合作，但也会有我们意见不同的地方。"

习近平摆了摆手，重复了两次“创造条件”后，与特鲁多握手并转身离开。

两人的此次互动的影像被特鲁多的随行记者记录了下来，并由加拿大CTV国家新闻（CTV National News）的一名记者发布到了推特上。

习近平提到的被泄露的讨论，相信是指两人星期二（15日）在峰会的间隙进行的约10分钟的面对面交谈。

据路透社引述消息人士报道，特鲁多在这次交谈中向习近平提起他对中国在加拿大进行“干预活动”的担忧。消息人士说，两人还讨论了俄乌战争、朝鲜半岛以及气候变迁等问题，并一致认同保持沟通渠道持续开放的重要性。

不过，中国驻渥太华大使馆没有立即回应并证实这次会议或讨论的要点，中国官方也没有发布有关两人会晤的消息或新闻稿。

特鲁多和习近平上一次是于2019年6月在大阪举行的G20峰会上举行会晤。