中国央行：高度重视未来通胀升温的潜在可能性

中国央行称，要高度重视未来通胀升温的潜在可能性。

据中新社报道，中国央行星期三（11月16日）发布2022年第三季度中国货币政策执行报告称，高度重视未来通胀升温的潜在可能性，特别是需求侧的变化，不断夯实国内粮食稳产增产、能源市场平稳运行的有利条件，做好妥善应对，保持物价水平基本稳定。

报告称，总体来看，前三季度稳健的货币政策灵活适度，保持连续性、稳定性、可持续性，政策传导效率增强，金融支持实体经济质效进一步提升。

报告称，当前外部环境更趋复杂严峻，海外通胀高位运行，全球经济下行风险加大，中国经济恢复发展的基础还不牢固。但要看到，中国构建新发展格局的要素条件较为充足，有效需求恢复的势头日益明显，经济韧性强、潜力大、回旋余地广，长期向好的基本面没有改变。要保持战略定力，坚定做好自己的事。

谈及下一阶段的工作，中国央行提出，加大稳健货币政策实施力度，搞好跨周期调节，兼顾短期和长期、经济增长和物价稳定、内部均衡和外部均衡，坚持不搞“大水漫灌”，不超发货币，为实体经济提供更有力、更高质量的支持。

同时，保持流动性合理充裕，指导政策性、开发性银行用好用足政策性开发性金融工具额度和8000亿元人民币（约1546亿新元）新增信贷额度，引导商业银行扩大中长期贷款投放，保持货币供应量和社会融资规模合理增长，力争经济运行实现更好结果。

此外，还有落实好普惠小微贷款支持工具、碳减排支持工具和支持煤炭清洁高效利用、科技创新、普惠养老、交通物流、设备更新改造专项再贷款，强化对重点领域、薄弱环节和受疫情影响严重的行业、市场主体的支持等。