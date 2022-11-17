习拜峰会激发市场乐观情绪 台股前景看好

随着“习拜会”的举行，台湾的股市前景也因中美关系的回暖而被看好。

据彭博社11月17日报道，彭博汇总的数据显示，纽约市场一个跟踪台湾股票的交易所交易基金今年首次录得资金流入，过去三天吸引了3.66亿美元（约5.01亿新元）。iShares安硕MSCI台湾ETF（代码EWT）在11月上涨了16%，有望创下2009年牛市初期以来的最大月涨幅。

实现这一突破之前，中国国家主席习近平与美国总统拜登周一在印尼峇厘岛举行了友好会谈。再加上中国放宽防疫限制、对陷入困境的房地产行业提供支持，激发了全球市场的风险情绪，提振了包括台湾半导体公司在内的成长型股票。

“台湾仍将是紧张局势的一个关键来源，但我确实认为，拜登和习近平举行了建设性会晤并正在恢复对话，投资者正在对台湾尾部风险降低作出反应，”22V Research中国研究主管Michael Hirson说。

围绕台湾经济的乐观情绪帮助一个新兴市场半导体股指数本月跃升26%，势将创下2020年7月以来的最佳月度表现。台湾股市基准指数正在迈向2020年4月以来的最佳月度。

散户对台湾股票的兴趣正在增加，此前沃伦·巴菲特的柏克夏购入台积电50亿美元的股份。台积电为苹果、英伟达、高通等客户生产芯片，也是上述台湾ETF的最大持仓，比重约为20%。

“我认为有两个主要因素支持EWT的资金流入，”顾问公司Glovista Investments的首席投资官兼创始人Carlos Asilis说。“台积电在这个ETF中的占比大，以及近期全球半导体股的上涨。”