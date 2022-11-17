美最高将领：中国大陆一段时间内无力攻击台湾

美国参谋长联席会议主席米利（Mark Milley）说，中国大陆解放军在一段时间内没有能力攻打台湾，中国大陆领导人可能很快会得出结论，短期内武力攻台将是一场灾难。

据彭博社报道，米利星期三（11月16日）在五角大楼的简报会上说，武力攻台将是一项非常难以执行的军事行动，他认为，大陆还需要一段时间才能具备这种军事能力并做好准备。

他说，中国领导人会得出这样的结论：“在不久的将来进犯台湾的风险过高，可能最终将导致解放军的战略挫败。”

报道称，米利的表述与他过去的评论相符，即虽然中国大陆可能希望在2027年之前做好犯台准备，但其军队尚未准备好。

他认为，不论大陆野心如何，美军仍然是世界上最致命的战斗力量，而且“在未来一年、五年、十年和五十年内”仍将保持这种态势。

米利还说，“我们已经做好了军事准备，现在的关键之一是确保台湾能够自卫，从乌克兰战争可以吸取很多教训。 ”他还指出，纸上谈兵和实际的战争有很大的不同。

美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）也在同一场合说，希望中国开放与美军的沟通渠道。他也提到，虽然还没有商定的会面，但下星期在柬埔寨参加亚细安加八防长会议（ADMM-Plus）时，有与中国国防部长会面的可能性。