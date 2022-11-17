中国情报人员因间谍罪在美被判监20年

中国政府情报人员因试图窃取贸易机密，以间谍罪在美国被判处20年监禁。

根据美国司法部星期三（11月16日）在官网发布的新闻稿，美国司法部俄亥俄南区联邦检察官办公室公布，首位被引渡至美国受审的中国政府情报人员徐延军（42岁，音译）在辛辛那提联邦法庭被判处20年监禁。

根据法庭文件，徐延军代表中国政府招募美国航空公司的雇员前往中国，并索取他们所属公司的商业情报。辛辛那提联邦陪审团2021年11月5日裁定徐延军所面对的所有指控罪名成立，包括串谋从事经济间谍、盗窃贸易机密、试图从事经济间谍和盗窃贸易机密等罪行。

新闻稿称，徐延军从2003年开启职业情报人员生涯，之后升至中国国家安全部副局长级别。根据法庭文件和在法庭出示的证据，至少从2013年12月开始，徐延军把目标对准美国及海外特定公司，这些公司都是航空技术领域公认的领军者。

徐延军利用化名、幌子公司和通常以去中国大学举办讲座的名义欺骗美国航空公司雇员到中国旅行，并支付他们差旅费和补贴。徐延军和中国国家安全部其他人员合作，在“客人”出席国安部晚宴时在酒店房间入侵或拷贝电脑。

美国通用电器航空的一名雇员在2017年3月被招募到中国一所大学做报告，两个月后成行，并被介绍与徐延军相识。徐延军和其他人员为这名雇员支付了旅费和补贴。

2018年1月，徐延军向上述雇员索取“系统规格、设计流程”信息。通用电气航空与美国联邦调查局合作，该雇员从公司向徐延军电邮两页文件，标有披露专有信息的警告。

2018年2月，徐延军与该雇员开始讨论两人趁该雇员到欧洲出差时见面的可能，并要求该雇员从公司配给的电脑发送一份文件目录副本给他。徐延军4月1日带着现金和该雇员的照片前往比利时，在安排与该雇员见面时被捕。

俄亥俄南区联邦检察官办公室说，徐延军于2018年10月从比利时被引渡至美国，是第一位被引渡至美国接受审判的中国政府情人员。

美国俄亥俄南区联邦检察官帕克说：“此案发出一个明确信息，即我们会追究任何试图盗窃美国贸易机密的人员责任，徐延军串谋窃取美国科技。感谢美国联邦调查局、通用电气航空和我们审判团队的不懈努力，他将在联邦监狱中度过几十年。”

美国联邦调查局长克里斯托弗·雷说：“此案是中国政府持续攻击美国经济安全、乃至国家安全的最新例证。中国政府要求情报人员执行间谍任务，通过美国公司窃取美国贸易机密，以拓展自身的商业和军事航空实力。这一明目张胆的行动现实中国政府将不惜一切令美国公司歇业，进而损害美国员工的利益。只要中国政府持续违反美国法律，威胁美国企业和机构，美国联邦调查局将与全球伙伴携手将涉案人士绳之于法。”