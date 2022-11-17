蔡英文美智库致词：台湾可与世界分享民主经验

台湾总统蔡英文星期三（11月16日）晚间在“为自由而奋斗”研讨会上致词时说，台湾可与世界分享经验，让民主国家能更有效地因应危机及对抗威权主义的威胁。

综合台媒报道，蔡英文16日应邀参加美国国家民主基金会、“小布什总统中心”及自由之家共同举办车“为自由而奋斗（The Struggle for Freedom）”研讨会，并发表录影致词。这项活动在美国得州达拉斯市举行，美国前总统小布什亲自出席活动，乌克兰总统泽连斯基则以视讯方式与会。

蔡英文以英文致词时重申，民主国家和以规则为基础的全球秩序每天都受到挑战之际，“为自由而奋斗”研讨会的召开正是时候。“在我们努力因应疫情持续对全球经济和健康带来冲击之际，世界上许多国家的动荡政局，为我们带来更多挑战，威权政权破坏民主制度、侵害人权及公民空间的潜在威胁不容忽视。”

她说，俄罗斯无端入侵乌克兰就是一个典型的例子，这场战争证明，专制政权将不惜一切代价实现其扩张主义的目标。遗憾的是，台湾人民对这种侵略非常熟悉，“我们自己就有为自由而奋斗的经验。约30年前，台湾人民走上街头，为争取解严而抗争，要求享有更多政治和社会权利，并提倡台湾民主化。奋斗的核心是拥抱民主，这是台湾人民在历经数十年的威权统治后努力奋斗的选择；一旦台湾人选择这条路，就绝不回头。”

蔡英文说：“近年来，我们美丽的家园面对来自威权邻居、中华人民共和国日益升高的威胁。中国采取种种行动，从每日的军事恫吓、灰色地带行动和影响力操作，到网络攻击和施加经济胁迫，藉以制造疑虑，并让台湾人民对长期以来努力争取的民主生活方式失去信心。但是，台湾人民持续沉着冷静地面对这些接踵而来的威胁，运用自己的技能及专业知识对抗威权干预，从未回避。”

她说，对台湾来说，民主不只是团结人民的基本价值，也是因应重大挑战的重要资产。现在，台湾可以和世界分享经验并广结盟友，让民主国家能更有效地因应危机及对抗威权主义的威胁。

蔡英文说，只有透过对威权操作手段的充分了解，才能达成以上目标。因此很高兴得知，布什研究所也致力于打击错假讯息、降低助长威权政府的贪腐、支持公民革新，以及将促进人权视为国家安全等重要工作。“在这些锲而不捨的努力之下，我们现在可以共同合作，对抗和降低威权政权在世界各地施加的影响力。我们必须强化民主国家联盟，以维护国际社会的利益。”