中国代表吁国际社会持续推动乌克兰局势缓和降温

中国常驻联合国代表张军说，国际社会要努力寻求共识，找到合作空间，为推动局势缓和降温、尽快重启外交谈判、减缓危机外溢影响发挥建设性、负责任的作用。

据中新社报道，联合国负责政治和维和事务的副秘书长迪卡洛星期三（11月16日）通报了乌克兰局势最新进展。迪卡洛指出，日前发生的导弹落入波兰边境致平民丧生事件，凸显了战争造成的外溢影响正在加剧。国际社会必须在加强人道主义援助的同时，共同努力扭转冲突升级的趋势。

张军16日在联合国安理会审议乌克兰问题发言时说，乌克兰危机呈现长期化、扩大化、复杂化态势，让当前高度紧张的国际局势进一步承压，给世界带来更大不确定性，不符合任何一方利益。无论存在多少困难挑战，国际社会都要努力寻求共识，找到合作空间，为推动局势缓和降温、尽快重启外交谈判、减缓危机外溢影响发挥建设性、负责任的作用。当前形势下，中方认为国际社会应继续沿着以下方向作出努力：

一、共同支持危机和平解决。冲突战争没有赢家，对话谈判是解决乌克兰危机的唯一可行出路。中方注意到俄罗斯近日多次表示愿意开展对话，希望有关各方能够相向而行，作出积极回应，尽快开展直接接触，为重启谈判创造条件。各方要在照顾彼此合理安全关切的基础上，探讨构建均衡、有效、可持续的欧洲安全架构，从根本上解决危机背后的安全赤字，实现欧洲大陆的和平稳定。希望美国、北约同俄罗斯就此开展全面对话。中方将继续以自己的方式发挥建设性作用。关于媒体报道称有导弹落入波兰东部边境村庄并造成人员丧生，中方呼吁所有相关方保持冷静克制，避免误解误判，防止局势进一步升级。

二、共同防止核风险。核安全、核安保和核保障监督问题事关乌克兰和周边地区公众健康和环境安全，不容试错。有关各方应当保持克制，谨慎行事，严格遵守核安全公约等国际法，确保乌克兰境内核设施、核材料安全，全力避免任何可能出现的核风险。中方支持国际原子能机构根据授权履行职责，在核安全问题上发挥积极作用。中方一贯主张，核战争打不赢也打不得。国际社会应当共同维护全球战略稳定，全力避免大国对抗，倡导核武器用不得、核战争打不得，防止亚欧大陆出现核危机。

三、共同改善人道主义局势。中方对乌克兰人道局势持续恶化深感担忧，对乌克兰和周边地区人民遭遇的困难感同身受。我们呼吁有关各方认真遵守国际人道法，全力避免针对平民和民用设施的袭击，最大限度减少平民伤亡和对民众基本生活的影响，防止出现更大规模的人道主义危机。国际社会和人道机构应当继续加大人道救援力度，帮助乌克兰和周边地区纾解人道压力、改善人道状况，确保所有难民、流离失所者等有需要的民众都能得到妥善安置、平安越冬。

四、共同减缓危机外溢影响。黑海粮食外运倡议为缓解全球粮食危机作出积极贡献。中方欢迎各方坚持人道、着眼大局，恢复倡议执行，也呼吁各方保持合作、继续对话，就倡议延期问题达成妥善方案。中方支持联合国秘书长及其团队继续为解决俄罗斯粮食化肥出口困难发挥协调作用，呼吁相关当事方采取有力措施，消除制裁带来的负面影响。