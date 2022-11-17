中国网信办：新闻信息跟帖评论 应建先审后发制度

中国国家互联网信息办公室新修订的规定要求对新闻信息提供跟帖评论服务的服务提供者，应当建立先审后发制度。

据央视新闻报道，中国网信办星期二（11月16日）发布新修订的《互联网跟帖评论服务管理规定》将从2022年12月15日起施行。2017年8月25日公布的《互联网跟帖评论服务管理规定》同时废止。

新《规定》共16条，重点明确了跟帖评论服务提供者跟帖评论管理责任、跟帖评论服务使用者和公众账号生产运营者应当遵守的有关要求等内容。

《规定》明确，跟帖评论服务提供者应当按照用户服务协议对跟帖评论服务使用者和公众账号生产运营者进行规范管理。

《规定》强调，公众账号生产运营者可按照用户服务协议向跟帖评论服务提供者申请跟帖评论区管理权限。跟帖评论服务提供者应当对公众账号生产运营者的跟帖评论管理情况进行信用评估后，合理设置管理权限，提供相关技术支持。

《规定》的具体要求包括，按照“后台实名、前台自愿”原则，对注册用户进行基于移动电话号码、身份证件号码或者统一社会信用代码等方式的真实身份信息认证，不得向未认证真实身份信息或者冒用组织机构、他人身份信息的用户提供跟帖评论服务。

《规定》要求，对新闻信息提供跟帖评论服务的，应当建立先审后发制度。

《规定》提出，要创新跟帖评论管理方式，研发使用跟帖评论信息安全管理技术，提升违法和不良信息处置能力；及时发现跟帖评论服务存在的安全缺陷、漏洞等风险，采取补救措施，并向网信部门报告。

《规定》也提出，跟帖评论服务提供者应当建立用户分级管理制度，对用户的跟帖评论行为开展信用评估，根据信用等级确定服务范围及功能，对严重失信的用户应列入黑名单，停止对列入黑名单的用户提供服务，并禁止其通过重新注册账号等方式使用跟帖评论服务。