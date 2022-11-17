重庆副区长粗暴劝返外地车辆 官方称已向上级检讨

正在经历三年来最严重一轮冠病疫情的重庆市，近日在互联网传出一名副区长粗暴劝返外地车辆的视频，引发争议。当地官方回应称，视频记录事件发生在10月，当事人已向上级作出检讨。

据中国社交媒体微博上的信息，重庆开州区副区长李先凯劝返外地车辆时态度粗暴星期二（11月15日）登上热搜。

视频中，李先凯佩戴口罩站在车门外，对车内的人说：“回去！离开！不准在这儿！否则马上公安来拘留你们！”“你不是我们这儿的人，你到我们这来干啥！”

不少网民在视频下留言评论，批评“好大的官威”、“可以劝返，但别滥用公权力吓人”。

据搜狐新闻星期四（11月17日）报道，开州区区长陈道彬说，据李先凯本人讲述，该事件发生于10月12日，不是现在的事，且李先凯已向上级作出检讨。

陈道杉还说，“李先凯本人已经认识到这个事他做错了，给区委作了检讨，现在已经取得了被劝返乘车人的谅解。”

有网民在报道下留言称，李先凯做为公职人员，不应该仅向上级作检讨，而应该公开道歉检讨。

据重庆市开州区政府官网显示，李先凯负责医疗保障卫生健康等工作。据开州融媒此前报道，10月中旬李先凯曾前往高速路口督导疫情防控工作。

另一方面，重庆市为防止本轮严重疫情扩散，星期二起进一步加强离渝人员出行管理，要求“非必要不离渝，非急需不离渝”。

据中国国家卫生健康委通报，重庆市星期三（11月16日）新增172起本土确诊病例和3900起无症状感染病例。

