港高院女法官被批屡犯错 明年8月提早退休

香港高等法院女法官金贝理（Audrey Campbell-Moffat）屡次犯错被批，将于明年8月提早退休。

综合网媒“香港01”、《明报》星期三（11月16日）报道，香港高院原讼庭法官金贝理先后被上诉庭和终审庭批评犯错，包括僭越陪审团功能，并批准一名贩毒案被告保释离港，导致公义受挫。司法机构回复查询时说，金贝理今年8月初通知终审法院首席法官张举能，她将于2023年8月提早退休。

现年66岁的金贝理1956年6月在英格兰出生，曾在英国公开大学取得经济学文学士学位及雷丁大学取得法学士学位，2000年在香港获大律师资格，2013年获委任为资深大律师，2016年5月获司法机构委任为高等法院原讼法庭法官。

香港控方指有两名高院法官在处理三起涉及跨境贩毒的案件中，均裁定涉嫌从外地带毒品到港，并在机场截获的被告表证不成立，从而提出上诉，上诉庭今年7月27日听取此三案的上诉聆讯，其中两案由金贝理审理。上诉庭早前裁定原审法官在该三案有关裁决时，上僭越陪审团功能的错误，认为三案裁决均不稳妥，并指有关错误做成严重司法不公。

除上诉庭外，香港终审法院院星期一（11月14日）也就另一起由金贝理处理的外籍人士贩毒案下判辞，指她在该案中裁定68岁英籍被告手机内的whatsapp讯息不能呈堂，属犯同样错误，该被告以其错误的决定申请永久终止聆讯也获她批准，控方表明会就其决定上诉，但金贝理仍准被告保释，之后更修改保释条件让该被告可离开香港，令终院虽然裁定控方上诉得直，但因被告已离港，控方也难再起诉。