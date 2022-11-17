两港男抢犯袭警各判监45个月

两名香港男子因三年前涉及抢犯和袭警，各被判监45个月。

综合网媒“香港01”、《星岛日报》星期三（11月16日）报道，2019年12月中环爱丁堡广场举办声援维吾尔族人权集会，期间一名男子涉踢警察腰背被制服时，同行朋友试图抢走他。两人分别承认袭警及协助罪犯两项罪行，经审讯后一同被裁定暴动罪成。法官叶启亮16日在区域法院判刑称，接纳暴动为突然发生，没有预谋，涉案两名被告的暴力行为更不足两分钟，党两人分别干犯协助罪犯及袭警罪属加刑因素，判两人各囚45个月。

叶启亮指，23岁物流管理员陆家裕行为形同抢犯，在警方制服23岁男调酒师萧子峰时不断拉扯萧，当时有大批黑衣人包围警方，最后萧子峰成功逃脱。

叶启亮认为陆家裕行为令暴力升级，现场更混乱，造成破坏社会安宁的涟漪效应，然而案发前陆家裕不会预知事件，故以12个星期为协助罪犯罪量刑起点，认罪减至九个星期。案发时现场演变成暴动，十多人包围警方指骂掷物，萧子峰加入袭警从后脚踢令情况更恶劣，警方进一步受袭，引起他人效法。

辩方求情指，被告陆家裕毕业于都会大学经济系，中学担任总领袖生，曾获选为港岛杰出学生，也曾参与少年警讯多年。陆家裕现已感到后悔，愿意承担后果，自觉愧对父母，又向受伤警员致歉。中学老师形容陆家裕为学生榜样，热衷服务他人，案中拉走朋友属自然反应，陆家裕没有使用暴力，情节较轻。

辩方指被告萧子峰也曾参与少年警讯，热心助人关心社会，女友指他曾背负行动不便的老妇人上楼梯，前僱主也决定刑满后将重新聘用，母亲则指萧子峰入狱前努力赚钱养家，萧子峰求情信中自言“种什么因得什么果”。辩方最后指暴动发生于电光火石之际，规模小暴力轻微，希望法庭轻判。