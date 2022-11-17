《人民日报》：中国防疫要算大账

中国官媒《人民日报》称，中国的抗疫斗争具有复杂性、艰巨性、反复性，关键要算大账，算总账。

《人民日报》星期四（11月17日）发表署名为“仲音”的评论文章，题为《算大账 看优势》。

文章称，冠病疫情全球流行了近三年，几乎每个人都受到了不同程度的影响，但从发病率和病亡率两个指标看，中国人受到疫情的影响是全球最小的。正因为始终坚持动态清零，中国才保证了极低的发病率和病亡率，让人民生命安全和身体健康得到最大程度的保护。这无可辩驳地证明，坚持动态清零是对人民至上、生命至上理念的最好践行。

文章写道，抗疫斗争，要算眼前账，更要算长远账。从短期看，以快制快处置突发疫情，严防外溢扩散和规模性反弹，难免会对发展造成一定的暂时影响，但放眼长远，换来的将是更健康持久的发展。实践充分表明，坚持动态清零，绝不是发展的阻力，而是发展的助力。动态清零是综合社会成本最低的抗疫策略，如果算总账，中国的防疫措施是最经济的、效果最好的。

文章称，历经近三年的抗疫斗争，中国积累了丰富的防控经验，磨砺了责任担当之勇、科学防控之智、统筹兼顾之谋、组织实施之能。尽管防控形势仍然严峻，但中国完全有基础、有条件、有能力实现动态清零，打赢常态化疫情防控攻坚战。

文章最后写道，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，抓实抓细疫情防控各项工作，就一定能巩固疫情防控重大战略成果，实现疫情防控和经济社会发展双胜利。

中国官方上星期五（11月11日）出台优化防疫“20条”后，有舆论猜测是否会结束“动态清零”。对此，《人民日报》11月15日发表题为《坚定不移贯彻‘动态清零’总方针》的文章称，实践充分证明，坚持动态清零，是现阶段中国及时有效控制疫情的最佳选择，是“14亿多人口大国当前务必守住的疫情防控底线”。