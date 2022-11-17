买房可免费乘10年地铁　南宁房企花式卖房

广西壮族自治区南宁市一家房企推出买房“送地铁VIP”的活动，继小麦、西瓜、大蒜等农作物换房之后再现花式卖房营销方式。

据界面新闻星期四（11月17日）报道，南宁轨道地产集团有限责任公司（简称“南宁轨道地产”）推出“10年地铁自由！轨道地产邀您尊享免费乘车权益”活动。

南宁轨道地产表示，从2022年11月11日至12月31日期间成交轨道地产任一项目住宅房源的客户，可以拥有10年完全免费的搭乘地铁福利。

易居智库研究中心总监严跃进说，“若简单推算，则可以认为相当于优惠了3万元（人民币，下同，约6千新元）。不过由于是用‘免费坐地铁’的内容表述的，所以会更加容易吸引购房者的关注。”

严跃进也说，南宁轨道地产的促销方式体现了目前一些二线城市也依然有较大的去库存压力，此类压力势必使得房企的项目去库存也会出现花式的做法。从这个角度看，其和此前的小麦换房、鼓励公务员购房等内容是有相似性的。

据报道，今年6月份，河南、江苏一些项目先后推出让农民可用小麦、西瓜、水蜜桃、大蒜等一些农作物抵扣相应的购房款，来鼓励农民群体购房。湖南某县城、安徽一县城领导8月份均在公开渠道发布鼓励公务员购房倡议。

根据贵州省遵义市房地产业协会微信公众号星期三（11月16日）发布消息称，将展开商品房团购活动动员会，参会房企代表出面承诺房屋质量、按期交付，当地住建局领导也鼓励该团购活动推出折扣、拿出好房源。

据中指研究院监测，2022年1至10月南宁累计成交商品房647.2万平方米，同比下降29.7%，仅为2021年全年的59.7%。

10月进入2022年最后一季度，南宁房企加大让利促销力度，但受市场形势及居民购买力下降影响，成交热度处低位，环比降幅为41.7%；同比持续下滑，下降22.5%。

库存方面，截至今年10月，南宁新建商品住宅库存量为783万平方米，消化周期为24.3个月。

安居客平台显示，南宁多个楼盘在双十一期间推出折扣、物业费、家电礼包、1万元补贴等优惠活动，冲刺年终大关。

比如万科在当地的一个项目近期推出了五套一口价房源，该项目现为期房在售，建面79到126平方米，参考价格约为每平方米9900元，一口价房源可优惠5到7.2万元，另一项目则推出了双十一团购九折优惠，部分房源最高可优惠60万元。

报道称，相比之下，“买房免费坐10年地铁”的优惠程度并不具有很大的吸引力，不过这只是南宁轨道这个开发商依靠其国企、地铁优势做出的附赠型优惠。

公开信息显示，南宁轨道地产成立于1981年，前身是南宁市房屋建设开发公司，于2013年并入南宁轨道交通集团有限公司（下称“南宁轨道交通集团”），目前由南宁轨道交通集团全资控股，主要业务为房地产综合开发。

据其销售小程序显示，在南宁有七个在售楼盘，楼盘均价最低为每平9800元，每平最高达2.5万元。

南宁轨道地产将自己双11活动命名为“轨道购房节”，清盘限时每平8600元，推荐成交一套房至高可奖励至高10万元，买房还有送地铁年卡、送家电等优惠。

严跃进分析指出，地铁乘坐政策和交通政策有关系，和住房政策关系少，类似通过购房而改变交通规则，从法律上说有缺陷。如果后续地铁价格变化或地铁有其他计价的政策，也很有可能和此类承诺的优惠政策有冲突，或引起一些纠纷，所以类似营销做法需要谨慎推进。