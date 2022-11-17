荷兰半导体巨头阿斯麦在台最大投资案落户新北市

台湾总统蔡英文星期二（11月15日）接见荷兰知名半导体制造厂阿斯麦（ASML）执行副总裁兼首席营运长施耐德（Frédéric Schneider-Maunoury）时宣布，阿斯麦明年即将动土的投资案将是该公司有史以来在台湾的最大投资金额。阿斯麦星期三（16日）证实，投资地点将在新北市。

施耐德15日率团会见蔡英文，蔡英文会后在脸书发文称，世界半导体产业的重要厂商阿斯麦（ASML）明年即将动土的投资案，将是该公司有史以来在台湾最大的投资金额。台湾和ASML相互合作，在半导体供应链中彼此茁壮，不仅成为全球领先，还要继续保持竞争优势，保持领先。

蔡英文说，她向到访总统府的ASML执行副总裁施耐德团队，表达持续投资台湾计划，绝对是非常正确的方向，台湾政府将持续提供协助。除了产业政策的支持，台湾也有最高的行政效能，当ASML规划要在北部加码投资时，行政院副院长沈荣津带领团队迅速成立专案联合服务窗口，在行政流程上，提供了最大协助。

她说，在这个全球瞩目台湾，关心台湾的时刻，非常感谢ASML，以具体的行动投资台湾，也和台湾半导体产业，一起提升全球半导体的技术能力。“我相信这也让过度炒作台湾风险的谣言，不攻自破”。

蔡英文说，她相信台湾先进的半导体产能，将有助于振兴区域和全球经济，并期待台湾跟民主盟友持续深化合作，一起打造更安全且具有韧性的全球供应链。

另据台媒报道，施耐德指出，台湾现在是世界半导体产业中领头羊的地位，且是全球先进制程中不可或缺的领先角色，也是全球极深紫外线光刻机（EUV）规模最大的“国家”，ASML目前在台湾共有五个厂址，员工超过4500人，也持续扩展团队，除工业部门外，也持续拓展研发等部门。

施耐德说，全球半导体产业正在积极发展，台湾半导体产业对世界的贡献更是有目共睹，阿斯麦会持续加码投资台湾，并支持台湾的客户群及全球半导体产业。