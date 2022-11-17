马英九问蔡英文：为何接受ECFA却拒绝九二共识

海峡两岸达成的“九二共识”星期三（11月16日）届满30年，台湾前总统马英九在脸书发文称，执政的民进党政府迄今仍接受的“海峡两岸经济合作架构协议”（ECFA）就是“九二共识”的产物，没有“九二共识”，ECFA也难以存续。马英九因此询问总统蔡英文既然可接受ECFA，为何不能接受九二共识？

马英九指出，1992年11月16日，中国大陆海协会以传真信函回复台湾海基会去函，对海基会提出建议“两岸均坚持‘一个中国’原则，但认知各有不同，双方同意以口头声明的方式各自表达”，表示“充分尊重并接受”，双方乃达成共识，这就是后来被称为“九二共识”达成的经过。

他说，双方达成共识第二天，《联合报》标题为“一中各表”，之后媒体跟进引用，“一中各表”的“九二共识”，遂成为两岸共同政治基础，昨天（16日）届满卅年。

马英九说，“九二共识”达成后，在台湾前总统李登辉及自己执政时期，达成了“辜汪会谈”、三通直航、签署包括ECFA（海峡两岸经济合作架构协议）在内的23项协议，以及2015年11月7日两岸领导人在新加坡会晤的“马习会”，促成两岸和平稳定，但现在台湾却被外媒比拟为乌克兰、世界最危险地方，两岸陷入前所未有僵局危机。

他指出，“九二共识”是两岸当局的共识，非国共两党共识，“是由我方提出，对岸接受”，符合中华民国宪法与法律，已是须遵守的宪政责任；“九二共识”也带来和平红利，当年两岸外交休兵，全球164个国家与地区给予台湾人民免签或落地签待遇，台湾共应邀出席八次世界卫生大会、一次国际民航组织（ICAO）年会，“我八年任内只失去一个邦交国，蔡总统任内六年失去八个邦交国”。

马英九也说，不管从中共二十大报告或对岸回应蔡英文今年双十节谈话来看，显见大陆方面从未放弃“九二共识”作为两岸共同政治基础，也就是“九二共识”现在仍然有效。

马英九再次呼吁蔡英文，既然双方都愿意对话，何必拒斥“九二共识”？他认为，台湾的安全，百姓的福祉，就在蔡英文的一念之间。