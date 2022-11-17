中国新增冠病病例再超两万 广州海珠区封控延长三天

中国本轮疫情仍在持续升温，星期三（11月16日）新增2万3132起冠病病例，再写今年4月以来新高，大陆31个省级行政区均有新增病例。

据中国国家卫生健康委通报，中国星期三新增2328起本土确诊病例和2万零804起本土无症状感染病例，其中重灾区广东分别新增1246起和8576起，首都北京则分别新增172起和262起。

其他省市确诊病例方面，重庆新增172起，河南137起，四川111起，陕西107起，内蒙古103起，山西71起，云南44起，江苏26起，新疆26起，浙江19起，山东16起，贵州13起，青海13起，福建11起，黑龙江10起，甘肃七起，海南、西藏五起，湖北四起，天津三起，辽宁、上海、湖南两起，吉林一起。

其他省市无症状感染病例方面，重庆新增3900起，甘肃1545起，河南1521起，内蒙古1043起，新疆901起，青海476起，山西397起，四川322起，河北263起，陕西245起，黑龙江237起，湖南172起，云南159起，山东151起，江苏132起，湖北109起，天津70起，吉林69起，安徽52起，广西43起，贵州41起，浙江34起，江西19起，宁夏19起，辽宁16起，上海11起，福建11起，西藏六起，海南两起。

另一方面，广东疫情重灾区广州市海珠区官方宣布再延长部分区域封控措施三天，至星期六（19日）晚24时。

据“广东海珠发布”微信公号星期三夜间通告，因海珠区新发病例仍集中在高风险区域，为广州市新增病例主要来源，专家研判目前疫情仍处在高位平台期，社区传播风险尚未阻断，防控形势仍然复杂严峻，故做出以上决定。

海珠区在11月5日开始实施临时管控防控措施，其中大部分区域此次已是第三次延长风控时间。此前13日宣布再延长封控后，网传视频显示，海珠区“城中村”数百民众星期一（14日）晚冲出封控区上街抗议，并一度与警方发生冲突。

据广东卫生健康委通报，星期三广州市新增1189起本土确诊病例，包括914起无症状感染转确诊病例，以及8486起本土无症状感染病例。

