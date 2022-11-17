网易和暴雪娱乐结束14年合作关系 网易股价一度暴跌14%

中国互联网技术公司网易和美国暴雪娱乐公司将在明年1月结束14年的合作关系，网易股价星期四（11月17日）在香港股市开始市后一度暴跌14%，为逾一年来单日最大跌幅。

综合彭博社和界面新闻报道，暴雪娱乐星期三（16日）在总部投资者官网发布声明称，与网易公司目前的授权协议将于2023年1月23日到期，届时将暂停在中国大陆的大部分暴雪游戏服务，包括《魔兽世界》《炉石传说》《魔兽争霸III：重生》《守望先锋》《星际争霸》系列《暗黑破坏神III》和《风暴英雄》。《暗黑破坏神：不朽》的联合开发和发行由两家公司另行签订协议。

声明指出，双方尚未就续约协议达成一致。

暴雪娱乐总裁巴拉（Mike Ybarra）说：“我们非常感谢中国社区在近20年来所表现出的热情。我们正在寻找其他选择，让我们的游戏在未来重新回到玩家面前。”

针对暴雪娱乐的声明，网易回应称，网易一直在尽最大努力和动视暴雪公司谈判，希望推进续约。经过长时间的谈判，公司仍然无法就一些合作的关键性条款与动视暴雪达成一致。“我们非常遗憾动视暴雪在今天先行宣布了停止合作，我们将不得不接受此决定。网易将继续履行职责，为我们的玩家服务到最后一刻”。

2008年，暴雪娱乐与网易签订授权协议，上次续约是在2019年，涵盖上述暴雪游戏在中国的发行。暴雪娱乐在声明中指出，将在未来几天暂停新的销售，中国玩家将很快收到后续安排细节。《魔兽世界：巨龙时代》《炉石传说：巫妖王的进军》和《守望先锋：归来》将在今年晚些时候发布。

彭博社引述知情人士报道，除财务条款外，暴雪娱乐与网易针对知识产权拥有权和中国数以千万计用户的个资管理权未能谈妥。