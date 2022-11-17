澳前总理陆克文：中国以蟹行方式退出防疫清零

澳大利亚前总理陆克文说，中国以“螃蟹行走”的方式迈向防疫清零的终点，并预测中国将在2023年中之前对此政策做出重大改变。

陆克文星期四（11月17日）在彭博创新经济论坛关于中国的小组讨论中说：“除非出现始料未及的新变种病毒，我认为中国将在明年中之前退出动态清零。这将对长期受抑制的中国国内消费需求产生巨大的积极影响。”

中国近三年来一直采取“动态清零”政策。关闭边界、进行大规模核酸检测和封控措施不利经济发展，也导致年轻人的失业率上升。

中国政府最近发出部分放宽防疫规定的信号，减少隔离时间和取消入境航班熔断机制，但中国防疫官员坚称，中国疫情防控是优化调整，而非放松控制。随着病例数增加，封控和人员移动的限制仍是许多中国人生活的重要组成部分。

中国官媒《人民日报》17日在署名“仲音”的评论文章中指出，尽管防控形势仍然严峻，但中方完全有基础、有条件、有能力实现动态清零，打赢常态化疫情防控攻坚战。

文章称，抗疫斗争，要算眼前账，更要算长远账。从短期看，以快制快处置突发疫情，严防外溢扩散和规模性反弹，难免会对发展造成一定的暂时影响，但放眼长远，换来的将是更健康持久的发展。实践充分表明，坚持动态清零，绝不是发展的阻力，而是发展的助力。动态清零是综合社会成本最低的抗疫策略，如果算总账，中方的防疫措施是最经济的、效果最好的。