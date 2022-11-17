非法赌博集团大肆宣传 吸引港人投注世界杯

世界杯足球赛将于本月20日揭幕，非法赌博集团近期大肆宣传，吸引港人投注。

据星岛日报11月17日报道，亚洲赛马联盟旗下反非法赌博及相关金融罪行专责小组一直关注非法赌博活动情况，最近的研究显示，非法赌博集团企图借助世界杯拓展市场，近期在市场推广及宣传方面采取比以往更为积极的策略，引诱港人投注。



研究发现，非法赌博集团近期大肆在Instagram、facebook等社交媒体发布帖子，宣传赌博网站，还派员前往公共屋邨“洗楼”，将宣传单塞入各单位铁闸与门户之间的缝隙，又放在汽车挡风玻璃，以渔翁撒网的方式招揽新赌客。

非法赌博网站还通过优惠吸纳赌客，例如订立比香港赛马会更为吸引的赔率，并提供便利的开户及派彩方式，以及为赌客提供信用额，容许先投注、后付款。

研究显示，有79%的参与非法赌博人士是通过非法赌博网站投注，庄家设立网站也愈来愈容易，当中73%的网站是利用现成软件设立，并不需要非常专业的知识；此外，在网站开设账户同样容易，交收赌注方法也日趋多元化，包括电子支付工具及加密货币。

非法赌博庄家除了利用银行账户跨境汇款，还通过虚拟货币转账洗黑钱，后者交易方式因难以被追查，令赌博集团有恃无恐吸纳赌客。

由于非法赌博集团通过种种方式积极吸纳赌客，加上本届世界杯70%的赛事是在香港时间下午6时至凌晨12时举行，亚洲赛马联盟预计，香港的非法赌博投注额，会由2018年世界杯的300亿港元（约52.6亿新元）增至本届的400亿港元，预计港人将会输掉至少20亿港元给非法赌博庄家。