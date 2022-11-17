国泰航空两前空少被裁定违反检疫令

香港国泰两名前机组人员涉在去年从美国返港后，违反防控规例，外出进行不必要活动，两人之后均确诊奥密克戎变异病毒株。两人星期四（11月17日）上午在东区裁判法院被裁定违反检疫令。法官王证瑜押后判刑至12月1日，以待索取被告背景报告。

综合网媒“香港01”、《星岛日报》报道，两名男被告黄昱龙（46岁，马来西亚籍）和刘诺宏（45岁，中国大陆籍），均报称无业，早前否认三项“作为一个须遵照医学监察规定的人没有遵照卫生主任所指明的条件”罪受审，案件17日提堂，法官王证瑜裁定两人全部罪名成立。

法官王证瑜指案件严重，被告滥用机组人员特权导致他人受感染，考虑到控罪最高刑罚为监禁六个月，期间将两名被告还押看管。

法官王证瑜裁决时引述规例指除“必要活动”外，机组人员接受医学监察期间须接受家居隔离，直到抵港第三天时核酸检测呈阴性。

法官王证瑜提到首被告黄昱龙去年平安夜抵港后，翌日离开西环住所作客刚回港的次被告刘诺宏，到其屯门住所，刘诺宏之后送黄昱龙到巴士站再收取包裹；两天后刘诺宏再到九龙塘又一城购物，然后到上环望月楼与父亲及女友人用膳。法官王证瑜拒绝接纳两名被告证供，不认同上述外出活动属必要。

黄昱龙供称忧虑国泰裁员心情低落，所以有必要到访刘诺宏住所寻求安慰，法官王证瑜反驳黄昱龙从未求医是否患上抑郁症，所以并未显示有重大心理问题，而国泰因疫情裁员已近两年，事态并不急切。

法官王证瑜再反驳刘诺宏没必要送黄昱龙到巴士站乘车，对方为46岁成年人，懂得自西环穿梭至屯门，不会迷路。法官王证瑜还指领取包裹并不急切，可等待两天后核酸检测呈阴性才领取也为时未晚。

至于父亲手机故障无法致电远亲，法官王证瑜指刘诺宏亲自买手机给父亲也非必要，父亲大可暂时使用女友人手机，而用膳方可以直接叫外卖。

法官王证瑜裁决指两名被告活动既非必要，又拒绝接纳他们证供，未能证明两人真诚地误信行为合法，所以裁定他们全部罪名成立。