陈时中被指曾赴大陆投资 发言人：是学术交流

对于民进党台北市长候选人陈时中被指曾赴大陆投资一事，陈时中的发言人说，陈赴陆只是学术交流。

据联合新闻网报道，国民党立法院党团星期四（11月17日）举行记者会称，陈时中2016年底曾以台北医学大学董事身份，到中国大陆宁波李惠利医院合作交流。

国民党立委林思铭说，陈时中强调自己有“抗中保台”DNA，但就在出任卫福部长一个多月前，还带团队到中国大陆投资医疗生意，还跟共产党官员交流对话。

对此，陈时中竞选办发言人林楚茵反驳说，国民党总是喜欢把正常且公开的活动抹黑成不可告人事件，国民党台北市长候选人蒋万安无法解释争议十足的硅谷经验，还派出同党立委转移焦点，硬把陈时中正常的学术交流抹黑，这两件事情本质完全不同。

林楚茵说，蒋万安在美国协助上市的中国大陆公司，不是被强制下市，就是被注销登记，陈时中所作的学术交流，对象是合法医院，“难道国民党看不出差异？”。

林楚茵呼吁，蒋万安应面对疑问，正面说清楚在美国协助陆资引起的争议，别自己说不清楚来指控别人有问题，台北市民要的是一个答案，而不是一出抹黑丢泥巴的闹剧。

陈时中阵营此前攻击蒋万安的硅谷律师经验，质疑蒋万安是帮大陆借壳上市的律师。蒋万安对此回应称，民进党的攻击已经失去理智。

台湾将在11月26日举行“九合一”地方选举，三强鼎立的台北市长选情备受瞩目。上周出炉的几份民调显示，蒋万安、陈时中、民众党支持的无党籍候选人黄珊珊的差距，都只有个位数。