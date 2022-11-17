意总理梅洛尼接受习近平邀请访华

意大利新任总理梅洛尼星期三（11月16日）接受中国国家主席习近平邀请访华。

据法新社报道，意大利政府16日晚间发布声明说，意大利新任总理梅洛尼当天在印度尼西亚峇厘岛举行的二十国集团（G20）峰会，与中国国家主席习近平进行会晤。这是习近平与梅洛尼的首次会面。

根据意大利政府发布的声明，梅洛尼重申罗马旨在推动“共同经济利益”，并将增加意大利对中国的商品出口。两人也谈论欧盟与中国的关系，“希望能恢复双边关系”。

梅洛尼也坚称，重启所有沟通管道的重要性，包括针对人权议题。

习近平在会面结束时邀请梅洛尼访华，而她接受了邀请。据意大利媒体报道，两人进行了一小时的会谈。

另据中国官方通讯社新华社报道，习近平在会面时强调，中方愿同意方继续在二十国集团等多边平台加强沟通协调，深化团结合作，弘扬真正的多边主义，携手应对全球经济等重大挑战。当前形势下，推动中欧关系行稳致远具有重要意义。希望意方为欧盟坚持奉行独立自主的积极对华政策发挥重要作用。

习近平表示，中方坚持高水平对外开放，愿进口更多意大利优质产品，欢迎意大利担任2023年中国国际消费品博览会主宾国。

习近平指出，中意同为文明古国，互为全面战略伙伴，拥有广泛共同利益和深厚合作基础。双方应该传承和发扬友好传统，理解和支持彼此核心利益和重大关切，求同存异，扩大共识，为不同社会制度、不同文化背景国家发展关系树立表率。

梅洛尼表示，她非常高兴有机会同习近平会面。意中都是文明古国，友好交往历史悠久。意方对两国文化和旅游年活动感到满意，愿继续推进两国贸易、文化等领域交流合作。

梅洛尼说，意方不赞同阵营对抗，认为各国应该尊重彼此差异和分歧，加强团结，致力于对话交流，增进相互了解。中国是世界大国，亚洲在全球分量中越来越重，意方希望同中国在联合国、二十国集团等框架下密切协作，更加有效应对当今世界面临的各种紧迫挑战。