神舟十四号乘组进行第三次出舱活动，出舱航天员将先后配合完成舱间连接装置安装、问天实验舱全景相机抬升等作业。这是中国航天员在空间站进行的第七次出舱活动，预计历时6.5小时。

据央视新闻报道，根据中国载人工程办公室消息，神舟十四号乘组星期四（11月17日）进行第三次出舱活动，截至北京时间11时16分，已成功开启气闸舱出舱舱门。

据了解，这次出舱活动主要安排有舱间连接装置的安装、舱外全景摄像机的抬升以及舱外工具的调整，并且需要在小机械臂上再安装一个助力把手。

神舟十四号航天员的第三次出舱活动是中国空间站组装形成“T”字基本构型后的首次出舱活动。跟此前的出舱活动相比，这一次舱外活动对航天员的操作复杂度以及精细度提出了更高的要求。

中国航天员科研训练中心航天员选拔训练室主任王焰磊说，这是中国首次使用两个机械臂——大臂小臂形成组合臂的状态下支持出舱活动任务。

王焰磊说，“T”字构型下，气闸舱是在问天舱的末端，相当于是在“T”字构型的一个末端。机械臂带人到各个作业点，它的路径转移会比以前更长，所以机械臂的运动时间也会更长，这是本次出舱的一个主要特点。

这次出舱活动中，航天员需要在三个舱段之间建立硬质连接，保障后续航天员在舱外各个作业点之间爬行都有相应的路径。